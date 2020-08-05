路邊停車欣賞風景 竟遇「血淋淋的頭」撞進車裡

西濱台61線快速道路，全程無收費站卻有一流的海景，讓許多人慕名來拍照，而近日就有網友分享，自己在傍晚夕陽快落下時，剛好開到八里到林口的路段，正好遇見一對新人正在拍婚紗照，便停下來看風景享受這片刻幽閒時光，卻突然聽到後車廂發出巨大聲響，竟發現是一顆血淋淋的頭出現在排檔桿上。

原PO於3日在靈異公社發文分享，當時為了欣賞如此美麗的景象，便在路邊停了下來，而手機的鈴聲也正好響起，就邊和老闆回報著工作上的進度，邊看著沙灘上的新婚拍攝。和老闆聊著聊著，後車廂卻突然間發出巨大破窗聲響，直到感覺到椅背被撞擊，才發現一顆血淋淋的頭出現在排檔桿上。原PO更強調「循著頭看去更加驚人，一個身體穿插進駕駛與副駕之間直接掛在後排椅子上」。

事後才發現，那顆「血淋淋的頭」的主人，是騎自行車時看新娘看到出神，頭才撞上車後窗，而因衝力太大，直接穿插進車內直衝到排檔桿上才停下。對此，原PO也表示，當晚因驚嚇過度立刻找師父收驚，畢竟「誰能想像的到獨自一人的車上，會冒出血淋淋的頭」。而針對最後交通事故裁決結果，原PO則說明，雙方合解後，由對方負責維修費用，原PO也至林口長庚醫院探望他傷勢。

此文一出，網友們紛紛留言，「雖然真的很驚悚，可是對不起，我看完竟然笑出來，不過幸好人沒事」、「新娘到底有多正！？」、「真的讓人一輩子都難忘的經驗」「會不會靈異的點其實是新娘從來不存在」。但也有留言分享，「20年前，我的同學，在ㄧ樣的地方，出了一模一樣的車禍」。