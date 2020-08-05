影／鬧鬼了？貞子秀美腿划酒拳 虎尾中元祭宣傳超吸睛

俗稱「鬼月」的農曆7月即將到來，各地都準備好應景活動，其中以中元普度祭祀規模最為盛大。雲林虎尾的普度活動在台灣向來數一數二，有「北基隆、南虎尾」之稱，今年特地針對一系列中元文化祭活動拍攝「搞鬼」宣傳片，用心製作讓網友大讚有趣。

7月底時虎尾鎮公所粉專上傳一部影片，鎮長丁學忠穿著中式長袍、提著燈籠站在夜色中，頻頻回頭看著空無一人的地方，陰森氣氛讓人感覺「毛毛的」。經過幾日，粉專再次公開「正式版」影片，開場就是老舊木門開啟聲和詭異大笑，原本單獨站著的丁鎮長身後突然出現2名露出雪白長腿的「貞子」，之後一下拿著手機拍照、一下在鎮長身後嬉鬧唱歌，甚至撩起裙襬划酒拳，原本陰森氣氛立刻有趣起來，原來是公所為了「虎尾中元文化祭」特別拍攝的宣傳片。

虎尾鎮長丁學忠扮演「司馬丁丁」拍攝虎尾中元文化祭宣傳片。 圖／截自虎尾鎮公所影片

據《TVBS》報導，這支宣傳片從腳本到拍攝都由虎尾鎮公所「自己來」，鎮長丁學忠擔綱演出「司馬丁丁」，2名貞子則是公所人員，每個場景都呼應中元文化祭的各項活動，僅花3小時拍攝，成本只有服裝及假髮共600元。

影片推出後頗受網友好評，大讚宣傳片「有創意」、「會紅」、「虎尾人也太有才華了吧」，也有人表示「有點恐怖」。目前影片已有萬人觀看，拍攝地點也被網友抓出是虎尾鎮公所、建國眷村、布袋戲館3處。