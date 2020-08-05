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過世爺爺有牽掛！靈堂上表妹突哭泣振筆 「照顧好媽媽」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友沒見到爺爺最後一面，但透過表妹得知他的掛念。 圖／Ingimage
一名網友沒見到爺爺最後一面，但透過表妹得知他的掛念。 圖／Ingimage

對親人的掛念，即使分隔陰陽兩地，也不會消失。一位網友的爺爺日前過世，他未見到最後一面，但爺爺卻疑似透過表妹傳遞了訊息，讓他不得不信世界上真的有難以解釋的事情存在。

這名網友在臉書社團「靈異公社」分享一張照片，是表妹在爺爺告別式上寫的字條。發文者8月1日去參加爺爺的告別式，抵達靈堂找到表妹後，她邊哭邊寫字，嘴裡還說著不清不楚的話。表妹寫在紙條上的凌亂文字是：

我要走了

再見

愛你們

謝謝你們我愛你

照顧好媽媽

不要難過

發文者說，爺爺最掛念的就是奶奶，希望其他家人能好好照顧她，由於他來不及見爺爺最後一面，所以特地透過表妹傳達訊息，也是「最後最後對我們的愛吧」。

貼文底下網友紛紛留言稱讚爺爺「貼心」，「好感人喔！這份禮物好珍貴」、「看得出來阿公很愛阿媽，牽掛放不下啊」、「家人無私的愛，真的很美」。也有人訴說自己的遺憾，「我也希望已逝去家人能跟我說說話」、「至少還有道別，我一直等不到突然過世的弟弟來跟我道別」、「我來不及見到外公最後一面，當我趕到醫院的時候他已經彌留，不到24小時就過世了！好想跟他講講話⋯」。

爺爺疑似透過孫女之手寫出給親人的訊息。 圖擷自臉書社團「靈異公社」
爺爺疑似透過孫女之手寫出給親人的訊息。 圖擷自臉書社團「靈異公社」

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