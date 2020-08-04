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殭屍電影最恐怖一幕 網友神解密：茅山禁術「紅白雙煞」

聯合新聞網 / 綜合報導
殭屍電影經典片段掀起網友熱議。 圖擷自YouTube
殭屍電影經典片段掀起網友熱議。 圖擷自YouTube

殭屍電影陪伴許多人長大，網友最有印象的莫過於這部片《新暫時停止呼吸》，每次電影台重播總會有人在「靈異公社」上分享心得。其中鬼娶親片段，讓原Po直呼「喜歡這段，有現實感」，對此，另名網友解釋這是取材自「茅山禁術—紅白雙煞」，其他網友看了留言也回「長知識了」。

原Po貼出電影《新暫時停止呼吸》的截圖，針對鬼娶親片段表示「看到這一幕有比較恐怖了點，全部下來我比較喜歡看這段，有現實感」。《新暫時停止呼吸》於1992年上映，由林正英、吳君如、錢小豪等人主演，描述茅山道士解救大帥一家的故事。

劇中人物蔗姑（吳君如飾）與念英（譚凱欣飾）經過樹林，被一團白煙包圍，白煙後隨即出現穿著蓑衣斗笠的迎親隊伍，以及穿著大紅色的出嫁隊伍，搭配著詭異音樂，最後蔗姑透過佛珠成功擊倒惡鬼，不過網友看了此片段也直呼「毛到最高點」、「不管看幾次都會起雞皮疙瘩」。

其中一名網友揭秘，這其實是「茅山禁術—紅白雙煞」，網友解釋「白煞」修煉道行極高的水鬼，才可以穿著蓑衣離開水裡，「紅煞」結婚時死掉的新娘子，穿著紅衣死去會產生極大怨氣，片中把蔗姑裝進棺材、念英裝進花轎是為了「抓交替」。

網友看完也回應「道友你真乃高人是也」、「因為畫面美感而喜歡這幕，沒想到背後還有這麼多知識」、「感覺真的很神秘。這配樂配的好啊」、「就算不用配樂，一個人遇到這種事，估計也嚇到腿軟」、「這段音樂聽了很毛～又有視覺上衝擊」、「這畫面晚上看著實會怕，只是蔗姑為何一定要擋路，不能站去旁邊嗎」、「小時候看著畫面比較怕」。

靈異 吳君如 電影

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