半夜站哨遇沙灘男女嘻笑見「靈異景象」 他倒楣3個月跑廟收驚

說到當兵，男性一定會有不少難忘的回憶，不管好壞還是靈異事件，都會是一生必備的經歷。對此，昨（3）日就有一名網友在臉書《 靈異公社 》中PO文分享親身經歷，10年前自己在外島當兵站夜哨時，當時哨所外是一片白色沙灘並正值冬天，大約在半夜2點多，他忽然聽到沙灘遠處有男女嘻笑的聲音，因此不疑有他的上前勸離，沒想到迎面而來的男女身上卻閃著綠光，肌膚還緩慢融化，讓他嚇得拔腿跑回哨所，遇事後甚至還連續倒楣3個月。

原PO在文中表示，10年前當時他正在外島當兵，有天晚上負責站夜哨，因為冬天的關係哨所旁水泥地上的積水還可以結霜，大約在半夜2時30分左右，原PO聽見哨所外的沙灘上有男女嬉鬧的聲音，於是便離開哨所去巡視，結果在沙灘遠處接近海的地方，赫然看見有「綠光」閃爍，他就拿起身上的望遠鏡想要看得更清楚，然而透過望遠鏡卻讓原PO看到了一輩子都難以忘記的恐怖景象。

拿起望遠鏡後，原PO看見了一對男女正面向著他，男生只有穿海灘褲上半身赤裸，女生則是穿著比基尼泳衣，兩個人衣服的顏色剛好都是綠色的，這時那對男女一直向原PO招手，過程中還伴隨著嬉鬧笑聲。當時原PO覺得相當疑惑，想說冬天氣溫只有0-2度，為什麼會有人大半夜穿著清涼在沙灘上玩耍，但因為軍人的職責，還是鼓起勇氣上前勸離，不料隨著腳步越是接近，眼前那對俊男美女的肌膚竟像「蠟燭」般溶解，先是表皮溶解，再來就是肌肉慢慢溶化掉直到快要見骨。

看到這樣的景象，原PO簡直嚇傻立馬拔腿狂奔回哨所，趕緊拿出抽屜裡的大悲咒狂念，甚至直到下一班換哨前，他耳邊都還是一直聽到那對男女嘻笑的聲音，和邀請他一起玩的話語。事發後原PO連續倒楣了3個月左右，中途也有不斷去廟裡拜拜、收驚，並直呼「以前遇鬼很多次，但這次真的特別清楚，真的太可怕了！」

PO文一出後，讓網友紛紛嚇傻留言回應「這真的是永生難忘的當兵回憶，光用聽的就覺得可怕」、「真的很勇敢，還敢走過去勸離」、「招手也太可怕，感覺是要帶你過去」、「太勇敢了，要是我早就趕快跑走」、「碰到這種事真的都會衰運纏身」。