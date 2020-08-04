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網問日本神社跟台灣陰廟哪個更陰？ 得到答案超意外

聯合新聞網 / 綜合報導
金瓜石黃金神社。報系資料照
金瓜石黃金神社。報系資料照

日本神社充滿神祕氣息，更有穿過門口的「鳥居」便將遠離人間俗世，進到神明居住「神域」的說法。有些神社供奉的更是妖怪或人類，而不是一般的神明。有網友因此詢問「究竟日本的神社和台灣的陰廟比起來，哪個比較陰？」

有網友表示：「在日本神社參拜不要許願、都是要還願的」、「很多日本神社都跟怨靈有關係」、「可能受鬼片影響，感覺日本的比較陰」、「走過很多日本的歷史遺跡，都感覺毛毛的」、「很多神社光是走進去的路就已經很陰暗，白天在裡面都感覺與世隔絕」；還有網友回應「日本比較陰，因為真的遇到了無法溝通，會很慘」、「不是正神的都很陰」、「人心比較陰」。也有網友認為，其實還是要看那間廟背後的歷史和文化，這樣問其實很沒禮貌。

在台灣民俗信仰中，有所謂的「陽廟」和「陰廟」，陽廟供奉的是佛教、道教一些傳統有名的神明，如媽祖、玉皇大帝、城隍爺；「陰廟」則是民間自行供奉敬拜的廟，可能是一些無主孤魂或自然神靈，比如有應公、萬應公、姑娘廟等等。傳說中陰廟因為並非「正神」，祭拜或許願時需要注意的眉角也更多。

日本 信仰

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