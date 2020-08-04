夜遊台中山區地下碉堡 鬼打牆後驚見相疊長髮白衣人

農曆七月將至，不少體質敏感的人都在這個月份遇過毛骨悚然的靈異現象，日前有網友分享小時候曾到台中某山區知名的地下碉堡夜遊，當天不僅在碉堡內聽到淒厲尖叫聲，倉皇逃出後猛一看路邊的電線桿竟是三個穿白衣長髮的人疊上去的，之後還鬼打牆騎不出山區，讓人看了冷汗直流。

近日一名網友在臉書社團「靈異公社」分享，國三時曾和朋友到台中某山區知名的地下碉堡夜遊，午夜時一群人浩浩蕩蕩地往山上騎去，到達目的地後就分成好幾群各自探險，但不是每個碉堡都有通道可以走，有的門是鎖死的，所以他們那組選定其中一個碉堡後就躡手躡腳的往樓梯慢慢走下去。

原PO表示，走下階梯後一股刺鼻的潮濕發霉味撲鼻而來，手電筒照著牆上到此一遊的噴漆痕跡，地上還有一些空的酒瓶、飲料罐等，最誇張的居然還有烤肉架，而他們越往裡面走空氣越稀薄，突然間手電筒照到一道黑影站在牆邊，他立刻將手電筒照回原位，沒想到黑影竟還在那。

原PO回想，那時突然間一陣尖叫聲劃破寧靜的山區，「當下只能用屁滾尿流來形容」，一陣慌亂之中所有人爭先恐後的往樓梯光亮的地方逃竄，出去後大家毫不猶豫、頭也不回的跳上機車馬上騎走，原PO表示「也沒有心思去想到另外幾組人馬了，在當年那個只有BB Call的時代，我們也只能盡人事聽天命了」。

原PO表示，當中有人建議先到山下等另一群人，但詭異的是下山就只有一條路，不過他們卻怎麼都騎不到山下，只知道這過程好像過了好久，最後終於遇到了另外一組人馬，在他們開口前，只見那組人臉色慘白的說「我們快點離開這個鬼地方」。

原PO提到，當下大家七嘴八舌的討論要往哪個方向走時，他竟看到路邊的電線桿居然是三個穿白衣長髮人疊上去的，而且整條路上的電線桿都是疊著三個人，經過他們後回頭看，他們居然還會轉身。

原PO表示，最後不知道騎了多久，天已經微亮，他們才從鬼打牆中騎出，但在他們騎到山下停在路口處時，大家同時默契地回頭，竟看到一整排，上百個長髮白衣人全都惡狠狠的瞪著他們，兇惡眼神彷彿說著「一群死小孩，再來亂老子讓你們永遠回不了家⋯⋯」。

文章曝光後網友們紛紛留言，「東海碉堡真的猛」、「台中這地下碉堡，我年輕時也去探險過」、「年輕時也曾經去過那碉堡，但沒遇到什麼怪事」、「鬼故事聽了這麼多，妳的陣容最浩大」、「我以前也跟阿姨一樣下去碉堡走過，回家後就發燒了」。