快訊

比利時男在台北中鏢？台大公衛：最可能被潛在境外個案感染

「不知急救會讓媽媽七孔流血」 醫：家人讓病人生不如死

阿里山火車玻璃反射竟見清朝人臉 引網討論：回憶的照片

聯合新聞網 / 綜合報導
近日有位網友在「靈異公社」上發文分享，這張在《鬼話連篇》中出現的照片。 圖截自靈異公社
近日有位網友在「靈異公社」上發文分享，這張在《鬼話連篇》中出現的照片。 圖截自靈異公社

可能因年代久遠且畫質不高，讓許多照片容易被誤以為是「靈異照片」。近日有位網友在「靈異公社」上發文分享，這張在《鬼話連篇》中出現的照片，隱隱約約看到清朝人的模樣，這樣的畫面也成為他小時候最大的陰影。

《鬼話連篇》是早年臺灣知名靈異節目，當時具有非常高的收視率，這張照片也是在節目中公開的一張靈異照片。原PO表示，雖然小時候非常害怕看到這張照片，但長大後卻發現看了感覺並沒什麼可怕了，因此上網發文詢問「不知道真假？」

此文一出，引起看過這節目的網友們紛紛留言，「以前真的被鬼話連篇嚇到不敢睡覺」、「是不是有在玫瑰之夜介紹過？小時候看節目好像也有一張這個模式」、「我記得我是在鬼話連篇節目看到的...哈哈」、「印象中…是我看鬼話連篇的第一張靈異照片」、「這個節目我小時候看過欸，我對這張照片有印象」、「這個我有印象啊，那集我有看，但是那個時候老師是說這是好事啊，跟見棺發財一樣的道理」。

而多數留言則分析，「雨刷痕」、「小時候會怕是因為那時期還有很多殭屍靈異港片，這張感覺是灰塵的痕跡」、「現在看起來覺得是灰塵，因為弧線有一種同心圓的感覺」。但也有另一派網友分享，「這張在玫瑰之夜跟紅衣小女孩、人面魚知名度差不多，在那個膠片的年代，要造假有相當高的難度」、「這張是真的！當時我親戚的同學拍到的，還叫我們一定要收看，真的沒做假」。

靈異

延伸閱讀

一心只為防疫 護理師曬這雙「好不了的手」讓眾網友心疼

米粉湯加「1甜點」美味更升級！ 網驚：原來還有這招

他不滿餐廳禁外食揪人上網留負評 店家：不排除提告

兩閨密都PO男友照…驚見男子竟是同一人 女網友急問：該說嗎？

相關新聞

網問日本神社跟台灣陰廟哪個更陰？ 得到答案超意外

日本神社充滿神祕氣息，更有穿過門口的「鳥居」便是遠離人間俗世，進到神明居住的「神域」的說法。有些神社供奉的更是妖怪或人類，而不是一般的神明。便有網友因此詢問「究竟日本的神社和台灣的陰廟比起來，哪個比較陰？」。

阿里山火車玻璃反射竟見清朝人臉 引網討論：回憶的照片

年代久遠的照片因畫質不高，更容易讓人誤以為是「靈異照片」。近日有位網友在「靈異公社」上發文分享，這張在《鬼話連篇》中出現的照片，隱隱約約看到清朝人的模樣，這樣的畫面也成為他小時候最大的陰影。

熱門新聞

全世界只有台灣產愛玉？網友震驚：長知識，應該印鈔票上

這縣市觀光人潮比宜蘭還誇張 名店全在排隊超崩潰

父出絕招「2兒排排站」秒安靜 網超羨慕報名：我也要

黑色賓士霸道「橫停」佔三停車格！網提「超壞建議」反擊

她好心送車票幫助年邁阿伯 回頭卻發現心碎真相

點外送不註明送餐樓層！外送員、社區保全氣到互槓

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。