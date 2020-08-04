阿里山火車玻璃反射竟見清朝人臉 引網討論：回憶的照片

可能因年代久遠且畫質不高，讓許多照片容易被誤以為是「靈異照片」。近日有位網友在「靈異公社」上發文分享，這張在《鬼話連篇》中出現的照片，隱隱約約看到清朝人的模樣，這樣的畫面也成為他小時候最大的陰影。

《鬼話連篇》是早年臺灣知名靈異節目，當時具有非常高的收視率，這張照片也是在節目中公開的一張靈異照片。原PO表示，雖然小時候非常害怕看到這張照片，但長大後卻發現看了感覺並沒什麼可怕了，因此上網發文詢問「不知道真假？」

此文一出，引起看過這節目的網友們紛紛留言，「以前真的被鬼話連篇嚇到不敢睡覺」、「是不是有在玫瑰之夜介紹過？小時候看節目好像也有一張這個模式」、「我記得我是在鬼話連篇節目看到的...哈哈」、「印象中…是我看鬼話連篇的第一張靈異照片」、「這個節目我小時候看過欸，我對這張照片有印象」、「這個我有印象啊，那集我有看，但是那個時候老師是說這是好事啊，跟見棺發財一樣的道理」。

而多數留言則分析，「雨刷痕」、「小時候會怕是因為那時期還有很多殭屍靈異港片，這張感覺是灰塵的痕跡」、「現在看起來覺得是灰塵，因為弧線有一種同心圓的感覺」。但也有另一派網友分享，「這張在玫瑰之夜跟紅衣小女孩、人面魚知名度差不多，在那個膠片的年代，要造假有相當高的難度」、「這張是真的！當時我親戚的同學拍到的，還叫我們一定要收看，真的沒做假」。