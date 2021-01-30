害濺血！台北司法記者聯誼會批蘇震清暴力侵犯新聞自由

立委蘇震清涉賄遭羈押禁見179天，昨晚獲1000萬交保，他離開台北地院時未依照法院安排動線，導致眾多媒體在川堂追逐，蘇的助手更蓄意推擠媒體，造成一名方姓平面攝影記者頭部遭攝影機撞傷倒地，血流不止。蘇震清事後雖對於此事發聲明「感到遺憾和抱歉」，台北司法記者聯誼會今天仍譴責其助手危險行徑，也對中央民代縱容暴力侵犯新聞自由表示遺憾。

台北司法記者聯誼會今天指出，經檢視現場畫面，採訪記者倒地負傷事件始於蘇震清同行人士蓄意、惡意、故意衝撞媒體，非只是單純推擠，更絕非意外；當時方姓攝影記者採倒退方式移動，蘇震清同行人士衝撞媒體之舉，陷攝影記者於極大風險，萬不可取。

台北司法記者聯誼會認為，衝撞媒體人士應負起法律責任，且該人士在陪同蘇震清期間攻擊媒體，蘇震清不應以「當時媒體人數眾多，未能確實注意到媒體安全問題」為由推卸責任。

再者，蘇震清長期身為民意代表，深知與媒體互動之道，明知媒體有權採訪此一嚴重涉及公共利益的司法案件，也可預知有大批媒體守候採訪，交保後先未尊重法院為維持秩序而安排的動線，也未告誡同行人士應注意媒體安全，不應衝撞媒體，對本會會員及其他媒體同業採訪的人身安全造成嚴重威脅，更造成採訪記者受傷送醫急救。

對於蘇震清委員同行人士的粗暴行徑，以及蘇震清身為民意代表，卻未能確實約制同行人士、縱容暴力侵犯新聞自由，事後不見真切反省，台北司法記者聯誼會予以嚴厲譴責。

台北司法記者聯誼會聲明，絕不容忍暴力侵犯記者新聞採訪權及人身安全，台灣號稱法治國家，竟有中央級民代縱容暴力侵犯新聞自由。

台北司法記者聯誼會感謝北院歷來針對蘇震清等重大矚目案件，被告離院均預先規畫採訪動線。不過，除蘇震清事件，士林地方法院27日也發生台北市議員潘懷宗同行友人主動推擠媒體一事。

台北司法記者聯誼會敦請司法院、法務部要求所屬法院與地檢署，針對重大司法案件及被告，應基於維護機關安全、秩序等理由，派法警執行公權力維持秩序，不宜任由被告以親友、助理、保鑣等名義干擾媒體採訪、擾亂機關秩序。

台北司法記者聯誼會為台北地區司法記者自發組成之團體，目前會員人數達81人，涵蓋報紙、雜誌、電子、廣播、網路等媒體。