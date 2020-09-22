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蘇震清爆「聯考英文0分」難逃海外拚交保 網：難怪英文不救你
立委收賄案持續發酵，蘇震清、廖國棟、陳超明等3名立委遭羈押禁見，立法院也同意羈押。據了解當時在羈押庭上，蘇震清自稱大學聯考英文考零分，以無法逃亡海外生活為由，爭取保釋，對此，PTT網友狠酸「你不認識英文～難怪『英文』不救你」。
根據「蘋果新聞網」報導，蘇震清在法庭上稱自己英文很差，「當年聯考英文考0分」，根本沒有能力逃亡國外生活，請求法院讓他交保，並希望繼續行使立委的職權，為國家服務。蘇的辯護律師也表示蘇這輩子只當立委，「難道會跑到國外當立委嗎」。
但檢察官認為，蘇震清名下財產很多，不管逃亡到世界哪一個國家，都可以爽過下輩子，而且如果逃亡到中國大陸，蘇的「菜英文」也不會有影響，如果讓他交保，等於「開了逃亡的第一道門」，因此法院22日裁定羈押禁見。
針對蘇的「聯考英文考0分」說法，PTT網友狠酸，「笑死，真的沒有下限」、「要考0分也真是不容易」、「你不認識英文～難怪英文不救你」、「以後選立委是不是要附上多益分數？」、「數學不知道怎麼樣，算錢應該很厲害」、「民進黨找0分的當立委？！」。
「宅神」朱學恒接受三立電視訪問時表示，感覺這些收賄的立委都可以參加電視笑話冠軍，「這些人拿錢拿得很痛快，但事後在法院攻防的時候，每個人都編各種各樣的怪理由」。
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