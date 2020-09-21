趙正宇未涉收賄 北檢依財產來源不明等罪起訴

台北地檢署偵辦立委涉收賄案，查出立委趙正宇有新台幣170萬元現金來源不明，並涉嫌逃漏稅68萬餘元。北檢今天依貪污治罪條例、違反稅捐稽徵法起訴趙正宇。

北檢今年7月31日搜索趙正宇位於桃園市八德區住處搜索時，當場查獲以紙袋或牛皮紙袋裝的現金新台幣920萬元。檢調追查，趙正宇有170萬元的來源不明財產，他無法完整、充分、詳實交代這筆錢的來源合法，涉嫌貪污治罪條例財產來源不明罪。

檢方另查出，趙正宇於108年7月間居間仲介昭揚投資公司購買桃園市桃園區三民段某地號土地，在買賣雙方於7月30日簽約成交後，要求昭揚投資公司副總經理蕭立志以捐獻政治獻金名義，支付仲介佣金221萬8000元。

檢方指出，趙正宇並配合開立營利事業捐贈政治獻金收據，規避該筆佣金應於108年個人綜合所得稅申報時作為執行業務所得納入課稅。檢方統計，趙正宇以此不正當方式，逃漏個人綜合所得稅68萬2140元，涉嫌違反稅捐稽徵法逃漏稅捐罪。

北檢表示，趙正宇辦公室主任林家騏涉嫌營造老闆趙正宇運用立委職權，施壓營建署及陽明山國家公園管理處將新北市金山區頂中股段硫磺子坪小段某地號等土地劃出國家公園管制區的假象，取信陳姓業者等人，而向陳男等人詐得1100萬元。北檢依刑法冒用公務員名義詐欺取財罪起訴林男。