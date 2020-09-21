立委涉收賄案 北院分案由原民專股審理

北檢偵辦立委涉收賄案，今天起訴12人，移審北院。北院中午抽籤承審合議庭，由於被告廖國棟具原住民身分，依法由原民專股抽出法官蔡宗儒、商啟泰、審判長黃怡菁組合議庭審理。

前太流董事長李恆隆涉嫌透過中間人郭克銘等人，行賄立委蘇震清、廖國棟、陳超明、前立委徐永明等人，透過公司法修法或舉辦公聽會等方式，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，企圖奪回SOGO經營權。立委趙正宇則涉嫌財產來源不明罪，另逃漏稅68萬餘元。

台北地檢署於7月31日發動搜索、約談行動，並聲押10人獲准。李恆隆日前因病聲請具保停止羈押，北院裁定1000萬元交保。北檢趕在羈押期滿前偵查終結，今天依貪污等罪起訴蘇震清、廖國棟、徐永明、陳超明、趙正宇等12人，並移審台北地方法院審理。

北院中午進行案件抽籤，由於被告廖國棟具原住民身分，北院依台灣高等法院函示及北院分案規則，應由原住民專股審理，抽籤結果受命法官蔡宗儒、陪席法官商啟泰、審判長黃怡菁組成合議庭審理，案號為「109年原囑重訴字第1號」。