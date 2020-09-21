李恆隆搜索前獲知被調查 北檢分洩密案偵辦中

北檢偵辦立委涉收賄案今天起訴12人。檢方查出，李恆隆獲悉檢調查他涉嫌行賄隨後與立委蘇震清謀議，由蘇震清開立支票給李恆隆作為借貸證據。北檢8月間已分案調查洩密。

前太流董事長李恆隆涉嫌透過中間人郭克銘等人，行賄立委蘇震清、廖國棟、陳超明、前立委徐永明等人，透過公司法修法或舉辦公聽會等方式，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，企圖奪回SOGO經營權。立委趙正宇則涉嫌財產來源不明罪，另逃漏稅68萬餘元。

台北地檢署於7月31日發動搜索、約談行動，並聲押10人獲准。李恆隆日前因病聲請具保停止羈押，北院裁定新台幣1000萬元交保。北檢趕在羈押期滿前偵查終結，今天依貪污等罪起訴蘇震清、廖國棟、徐永明、陳超明、趙正宇等12人。

檢方查出，李恆隆疑自不詳管道獲悉檢調發覺他可能涉及行賄，隨後與蘇震清謀議，由蘇震清開立支票給李恆隆作為雙方主張借貸關係證據。

李恆隆、蘇震清在檢調、法院訊問時，均否認犯罪，主張兩人金錢往來是借貸關係。北檢懷疑事先疑有人洩密給李恆隆，8月間簽分他字案，調查是否有洩密情事，目前仍在偵辦中。