「徐曾提財務重擔」林佳龍：與徐永明沒借貸

針對檢調偵辦立委涉嫌集體貪汙案，時代力量前主席徐永明家中被查獲三百萬元現金，徐表示是向「學長」林佳龍借貸一事，交通部長林佳龍昨天表示，徐永明去年八月接任時代力量主席，曾在一次聚會中談及黨務財政負擔較重，但強調與徐之間沒有借貸關係。

林佳龍昨到台中市參加座談會，面對是否與徐永明家三百萬有關，及是否接受檢方訊問等問題時，首度公開證實徐曾向他提過黨務財政負擔較重，盼尋求各界支持，但強調他與徐永明沒有借貸關係與資金往來。林佳龍說，此案由北檢偵辦中，他非常樂意配合提供資訊，他對偵辦中的細節不予評論。

對於媒體詢問，此事是否涉及二○二二年台中市長選舉或派系鬥爭？林佳龍說，應留給司法單位偵辦的空間，他也期待台灣言論自由、新聞自由得來不易，應尊重司法偵辦，不要做政治揣測，讓證據說話，每一個人應努力來確保台灣的自由與民主。他說，「這些陰謀論真的是很誇張，不應該再加以渲染。」