見營建署長、索賄 趙正宇抗告遭駁

無黨籍立委趙正宇被控收受殯葬業者二千萬元施壓官員變更陽明山土地地目遭羈押，他提抗告辯稱未參與或關切陽明山土地案，也未與相關官員接觸，更無逃亡動機、能力與必要，且患有氣喘及過敏體質需適當藥物和衣物，無羈押禁見必要，不過台灣高等法院昨天駁回抗告，趙正宇確定羈押。

高院認為，趙正宇的說詞悖於常情、難以相信，根據通訊監察譯文、通訊軟體對話紀錄翻拍照片，可知趙正宇助理林家騏曾向趙報告「考察陽明山國家公園管理處」日期、郭克銘特意傳訊告知、回報業者「趙有與營建署長見面」及相關進度、索賄等事，可見土地案若無趙的身分、資源介入，將無以為繼。

高院衡量趙正宇涉犯不違背職務收賄罪是五年以上有期徒刑之罪，涉收賄金額極高，若將來被起訴、判刑，量刑顯然不輕，趙位居要職、具深厚人脈，名下有多筆房產，自陳曾仲介不動產買賣收取佣金數百萬元，可見資力豐厚，有可能逃亡。

另外，現今通訊軟體發達，無法排除趙正宇透過遠端登入通訊軟體與證人聯繫勾串或影響陳述，為確保司法權行使，有羈押必要，並應予禁止接見、通信及受授物件。

檢調多年前起偵蒐太平洋流通前董事長李恆隆為奪回ＳＯＧＯ經營權，涉透過白手套郭克銘行賄立委，意外查出郭也擔任殯葬業者白手套，涉嫌賄賂趙正宇施壓官員。檢調七月卅一日搜索時，在趙家保險箱中查扣九百二十萬現金，一綑綑現金上的銀行綁帶與行賄者提領銀行相同。

趙正宇原獲一百萬元交保，北檢抗告，高院七日撤銷交保裁定，北院八日重開羈押庭，後來裁定趙羈押禁見，趙當天即被送進台北看守所，趙提起抗告。

趙正宇抗告指出，未參與、關切陽明山土地案，更對土地是否畫出陽明山國家公園管制範圍一事毫無所悉，那是林家騏擅自與相關官員、業者、其他同案被告接觸、碰面及處理，他全然不知，且他家中查扣的現金也與本案無關，但高院認為與檢方蒐證證據不足，駁回抗告。