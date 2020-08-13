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這麼多人有300萬現金不電匯？杜紫宸：不信下級機關膽敢挑戰

聯合新聞網 / 綜合報導
時代力量前黨主席徐永明捲入立委行賄案，檢調搜索徐住家時找到300萬元現金，「重量級部會首長」借款。圖／聯合報系資料照片
時代力量前黨主席徐永明捲入立委行賄案，檢調搜索徐住家時找到300萬元現金，「重量級部會首長」借款。圖／聯合報系資料照片

多名立委涉入集體收賄案，時代力量前主席徐永明的住家被調查局搜出300萬現金，徐稱是向一重量級部長借貸的錢。資深產業專家杜紫宸指出用現鈔不用電匯涉及逃避洗錢防制法，但又認為調查局等機關不太可能挑戰這些政要。

徐永明涉入收賄案，調查局搜索其住家時，意外在保險箱找到300萬元現金，徐自稱是向一名重量級部會首長「借貸」而來。媒體人周玉蔻在廣播節目直指這名部長是交通部長林佳龍，對此林佳龍強調是「不實的報導」，若有必要願協助檢方調查，並籲請追查造謠之責任。對於不實報導亦將採取法律行動，以正視聽。

資深產業專家杜紫宸在臉書表示，為何這麼多人都有300萬現金，不管是給兒子投資還是付員工薪資，不用電匯寧用現鈔？因為若用匯款就會引起調查局洗錢防制中心的注意。杜紫宸指出用現鈔不違法，但若刻意逃避洗錢防制法，可能需要接受盤問調查；但他不認為調查局、國稅局、檢察官這些下級機關有膽挑戰這些政要。

杜紫宸昨天也有發文質疑徐永明借款一事，他表示若部會首長隨時有三五百萬可以借朋友，可以先查查監察院財產申報，看他是不是有這麼多存款。另外即使是好友，官員怎可不避嫌借錢給政黨人物，而且這種私密事怎會有不相干的第三人在場？黨主席用私人名義借錢發薪水，債務人掛誰以及日後怎麼還，都有好多破綻。

收賄 徐永明 林佳龍 杜紫宸

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