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「蔡總統最近臉很臭」蘇震清辭民進黨中常委

聯合報 / 記者丘采薇蔡佩芳／台北報導
蘇震清辭中執委與中常委，民進黨中央表示「尊重」。圖／聯合報系資料照片
蘇震清辭中執委與中常委，民進黨中央表示「尊重」。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委蘇震清涉嫌收賄並遭羈押禁見，民進黨廉政委員會決議停權三年。蘇震清昨天聲明，即日起辭任民進黨中執委與中常委職務，等司法紛爭落幕，重證清白後，再繼續為民進黨理念共同效力。民進黨中央僅表示「尊重」。至於蘇震清辭中執委後，遺缺將由高雄市前議員蔡昌達遞補，中常委一職則待未來中執委互推。

蘇震清涉收賄案，讓民進黨呈現低氣壓。立法院副院長蔡其昌昨天接受廣播專訪時透露，蔡英文總統對這種事情都會很生氣，「我最近看到她臉都很臭。」

蘇震清聲明表示近期的司法案件紛擾，儘管他深信司法終將還原事實，但為避免此期間相關臆測批評持續破壞民進黨的形象、消耗民進黨的執政能量，即日起辭任民進黨中常委、中執委。

收賄 蘇震清

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