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檢調搜索前 蘇震清開支票給李恆隆辯還錢

中央社 / 台北9日電
立委蘇震清。記者林伯東／攝影
立委蘇震清。記者林伯東／攝影

台北地檢署偵辦立委涉收賄案，查出前太流負責人李恆隆獲悉檢調調查他涉嫌行賄立委蘇震清，隨後與蘇震清謀議，由蘇震清開立支票給李恆隆，作為雙方主張借貸關係的證據。

檢調調查，李恆隆涉嫌自民國102年起透過中間人郭克銘等人，行賄立委蘇震清、廖國棟、陳超明、前立委陳唐山、徐永明等人，透過公司法修法或舉辦公聽會等方式，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，企圖奪回SOGO經營權。

北檢7月31日指揮調查局兵分65路搜索，並約談63人到案，訊後聲押李恆隆、蘇震清、廖國棟、陳超明等人獲准。李恆隆等人提起抗告，遭台灣高等法院駁回確定。

李恆隆、蘇震清在檢院訊問時均否認犯罪，李恆隆1日被移送北檢時受訪表示，他與蘇震清的金錢往來是借貸關係，蘇震清也還錢了。蘇震清律師受訪時也表示雙方是借貸關係。

根據高院駁回抗告裁定，檢調調查，李恆隆疑自不詳管道獲悉檢調發覺他可能涉及行賄，隨後與蘇震清謀議，由蘇震清開立支票給李恆隆，作為雙方主張借貸關係的證據。

蘇震清在搜索前幾天，在辦公室詢問劉姓助理及辦公室主任余學洋，有關收受李恆隆款項相關細節。檢方因此認定蘇震清有勾串之虞，聲請羈押禁見。

另外，立法院即將開議，羈押中的現任立委蘇震清、廖國棟、陳超明恐無法報到，高院認為，本案具立法委員身分的被告能否參與法案審議，與羈押原因及必要性的判斷無涉。

蘇震清 李恆隆 陳超明

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