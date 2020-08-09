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百萬交保撤銷 趙正宇改羈押禁見

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北報導
立委趙正宇涉貪被檢方聲押，法院裁定一百萬元交保，檢方抗告成功，法院昨天裁定趙收押禁見。記者季相儒／攝影
立委趙正宇涉貪被檢方聲押，法院裁定一百萬元交保，檢方抗告成功，法院昨天裁定趙收押禁見。記者季相儒／攝影

台北地檢署偵辦立委集體涉賄案爆案外案，無黨籍立委趙正宇涉嫌收受殯葬業者兩千萬，施壓官員變更陽明山地目，趙正宇原被裁定以一百萬元交保，但被台灣高等法院以他有高度串證之虞撤銷交保後，台北地院昨重新開庭後裁定，以他涉重罪，且有逃亡、串證等理由裁定羈押禁見，這也是本案遭收押的第四位立委。

趙獲交保五天後，昨天下午三點二十分被押上囚車前往台北看守所，他的律師面對媒體詢問是否抗告，僅低調表示「會維護他的權益。」

高院前晚裁定指出，只押趙的辦公室主任林家騏、不押趙是「輕重失衡、理由矛盾」；北院昨天重新開羈押庭後，法官以趙對於家中大量現金來源交代不清、對於收賄說法與林不一致，且趙是立委具有高度影響力，而本案涉及數年時間，牽涉人員太多，細節繁複，其具體計畫、共犯間分工、犯罪所得，都還要檢察官調閱相關事證追查釐清。

另外，趙名下有多筆房產，財力豐厚，他涉犯的又是貪汙治罪條例第五條第一項第三款不違背職務行為收受賄賂罪，屬於最高可判無期徒刑的重罪，有逃亡可能，也可能跟親信、助理或證人串供，或藏匿贓款，都成為他被羈押禁見的理由。

趙正宇昨早身穿西裝、頭戴黑帽走入台北地院，面對媒體詢問都不發一語。檢調七月卅一日搜索時，在趙家中保險箱中當場查扣現金九二〇萬，一綑一綑現金上的銀行綁帶都與行賄者提領的銀行相同。全案是檢調多年前偵蒐太平洋流通前董事長李恆隆為奪回SOGO經營權，涉嫌透過白手套郭克銘行賄立委案時爆出的案外案。主要因郭同樣擔任殯葬業者的白手套，找上趙正宇協助施壓官員並行賄。

此外，太流公司前董座李恆隆與白手套郭克銘的抗告，昨天均遭高院駁回。高院指出，相關證據顯示，李透過郭交付金錢給立委與立委辦公室主任，讓立委協助李取回SOGO經營權；立委蘇震清廖國棟曾就李、郭所託，多次就SOGO經營權事項，對相關承辦公務員施壓。

立委蘇震清、陳超明、廖國棟、蘇的辦公室主任余學洋等四人遭北院羈押禁見不服抗告，高院昨早受理直到深夜11點半，駁回四人抗告，並裁定其「不得再提抗告」，等於四人至少要羈押兩個月。

趙正宇 SOGO 廖國棟 蘇震清 李恆隆 陳超明

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