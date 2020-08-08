李恆隆郭克銘不服羈押提抗告 高院完成分案

北檢偵辦立委涉收賄案，日前向台北地方法院聲請羈押禁見8名被告獲准。在押的前太流公司負責人李恆隆、是知管理顧問公司總經理郭克銘提起抗告，高院已完成分案。

台北地檢署偵辦立委涉收賄案，查出李恆隆涉嫌透過郭克銘行賄立委蘇震清、廖國棟、陳超明、前立委徐永明等人，企圖藉由公司法修法或施壓經濟部等方式，奪回SOGO經營權。

檢調另查出，郭克銘擔任2名殯葬業者的白手套，涉嫌行賄立委趙正宇施壓營建署，將旗下位於陽明山國家公園管制區土地劃出管制區。

北檢上週發動搜索、約談行動後，1日聲押10名被告，北院裁定蘇震清、廖國棟、陳超明、李恆隆、郭克銘、蘇震清辦公室主任余學洋、廖國棟辦公室主任丁復華、趙正宇辦公室主任林家騏等8人羈押禁見。趙正宇、徐永明部分，北院先後裁定2人分別以新台幣100萬元、80萬元交保。

案經北檢、丁復華、林家騏提起抗告，趙正宇交保裁定昨天遭台灣高等法院撤銷，北院今天重開羈押庭；徐永明交保確定，丁復華、林家騏羈押確定。

陳超明、蘇震清、廖國棟、余學洋昨天提起抗告，由高院刑事第十六庭組成合議庭；郭克銘則於昨天下班時間後提起抗告，由高院刑事第九庭組成合議庭審理。李恆隆於昨天深夜提起抗告，同樣由高院刑九庭審理。

全案8名在押被告皆提起抗告，除丁復華、林家騏羈押確定，其餘6名在押被告抗告結果，仍待高院審理。