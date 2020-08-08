快訊

高院發回北院更裁 涉貪立委趙正宇改為羈押

直播／新增2例境外移入確診個案 菲國台商夫妻染疫返台

李恆隆郭克銘不服羈押提抗告 高院完成分案

中央社 / 台北8日電

北檢偵辦立委涉收賄案，日前向台北地方法院聲請羈押禁見8名被告獲准。在押的前太流公司負責人李恆隆、是知管理顧問公司總經理郭克銘提起抗告，高院已完成分案。

台北地檢署偵辦立委涉收賄案，查出李恆隆涉嫌透過郭克銘行賄立委蘇震清廖國棟、陳超明、前立委徐永明等人，企圖藉由公司法修法或施壓經濟部等方式，奪回SOGO經營權。

檢調另查出，郭克銘擔任2名殯葬業者的白手套，涉嫌行賄立委趙正宇施壓營建署，將旗下位於陽明山國家公園管制區土地劃出管制區。

北檢上週發動搜索、約談行動後，1日聲押10名被告，北院裁定蘇震清、廖國棟、陳超明、李恆隆、郭克銘、蘇震清辦公室主任余學洋、廖國棟辦公室主任丁復華、趙正宇辦公室主任林家騏等8人羈押禁見。趙正宇、徐永明部分，北院先後裁定2人分別以新台幣100萬元、80萬元交保。

案經北檢、丁復華、林家騏提起抗告，趙正宇交保裁定昨天遭台灣高等法院撤銷，北院今天重開羈押庭；徐永明交保確定，丁復華、林家騏羈押確定。

陳超明、蘇震清、廖國棟、余學洋昨天提起抗告，由高院刑事第十六庭組成合議庭；郭克銘則於昨天下班時間後提起抗告，由高院刑事第九庭組成合議庭審理。李恆隆於昨天深夜提起抗告，同樣由高院刑九庭審理。

全案8名在押被告皆提起抗告，除丁復華、林家騏羈押確定，其餘6名在押被告抗告結果，仍待高院審理。

趙正宇 廖國棟 蘇震清

延伸閱讀

立委集體涉貪…趙正宇撤銷交保 徐永明維持免押

趙正宇交保發回更裁 北院預計8日重開羈押庭

涉貪立委能擺脫羈押？二審若發回…換個法官裁

綠反擊國民黨 籲江啟臣為陳超明涉收賄道歉

相關新聞

高院發回北院更裁 涉貪立委趙正宇改為羈押

無黨籍立委趙正宇及他的辦公室主任林家麒遭查出涉嫌收受殯葬業者兩千萬元賄賂，台北地檢署聲押禁見兩人，北院僅准押林，讓趙以一...

趙正宇涉賄獲交保北檢抗告 法官訊問完畢下午2點諭知結果

台北地檢署偵辦立委集體涉賄案，立委趙正宇涉嫌幫殯葬業者變更陽明山地目收賄兩千萬，他及辦公室主任林家麒遭聲押禁見，北院僅准...

高院撤銷涉貪立委趙正宇交保裁定 到北院報到開庭中

台北地檢署偵辦立委集體涉賄案，立委趙正宇涉嫌收受殯葬業者賄賂兩千多萬，幫其變更陽明山地目，遭北檢聲押禁見，不過北院裁定一...

立委集體涉貪…趙正宇撤銷交保 徐永明維持免押

台北地檢署偵辦立委集體貪汙案，對時代力量前黨主席徐永明、立委趙正宇聲押後被法院裁定交保結果提起抗告，台灣高等法院昨以趙有...

立委收賄案中間人郭克銘遭押也抗告 高院夜間分案

台北地檢署偵辦立委涉嫌收賄案，是知管理顧問公司總經理郭克銘遭羈押禁見，他今日提抗告，台灣高等法院晚間完成分案，由勇股法官...

徐永明維持80萬交保 高院：已要求他不能與證人聯繫

台北地檢署偵辦立委涉嫌收賄案，民進黨立委蘇震清和國民黨立委廖國棟、陳超明羈押禁見，但台北地院裁定立委趙正宇（無黨籍）和時...

北檢抗告半輸半贏！ 高院裁定趙正宇撤銷交保

台北地檢署偵辦立委涉嫌收賄案，民進黨立委蘇震清和國民黨立委廖國棟、陳超明羈押禁見，但台北地院裁定立委趙正宇（無黨籍）和時...

涉貪立委能擺脫羈押？二審若發回…換個法官裁

偵辦立委集體貪瀆案，台北地檢署聲押10名現、前任立委、助理、業者，2人交保、8人收押，被裁定羈押者提抗告，沒押成的檢方抗...

蘇震清、廖國棟、陳超明提抗告 高院也已分案

檢調偵辦立委貪瀆案，民進黨立委蘇震清、蘇的辦公室主任余學洋、國民黨立委廖國棟和陳超明被羈押禁見，今天分別遞狀就被羈押裁定...

SOGO涉賄案／陳超明怒問「為什麼押我？」今提抗告

檢調偵辦立委貪瀆案，查出國民黨立委陳超明透過「白手套」、統領百貨總經理翁華利向太平洋流通公司前董事長李恆隆期約索賄200...

立委集體貪汙弊案 北檢今首提訊相關人出庭

台北地檢署偵辦立委集體行賄案，今首度提訊收押禁見的行賄者李恆隆、白手套郭克銘、涉收賄的立委廖國棟辦公室主任丁復華、趙正宇...

收賄「最大咖」蘇震清抗告了：請法官別羈押我

檢調偵辦立委貪瀆案，立委蘇震清、蘇的辦公室主任余學洋、立委廖國棟被羈押禁見，他們5日的法定期限未到，今天分別遞狀就被羈押...

熱門新聞

收賄「最大咖」蘇震清抗告了：請法官別羈押我

保總支援分局警力上路問題一堆 基層大罵：亂搞一通

北市公車煞車失靈追撞前車 挨撞自小客車尾瞬間全毀

北檢抗告半輸半贏！ 高院裁定趙正宇撤銷交保

苗栗火車站查獲白牌車 司機含淚求饒仍遭重罰10萬元

草屯鎮公所課長遭酒駕撞死 3個孩子父親節天倫夢碎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。