趙正宇交保發回更裁 北院預計8日重開羈押庭

太流前董事長李恆隆為了奪回SOGO經營權，涉嫌行賄多名立委施壓經濟部，多人在調查後遭收押震驚政商界。李恆隆曾向監察院陳情，但監院調查出爐後，遭李怒批「睜眼瞎說」，還說經濟部若還是裝睡不醒，自己會把這起「台灣最大舞弊案」抖出來；一年後李卻和立委一起被收押，當初監院調查報告中，經濟部對此案處置方式、立委「關切」紀錄全都露。

2020-08-07 12:16