趙正宇交保發回更裁 北院預計8日重開羈押庭
台北地檢署偵辦立委涉收賄案，不服立委獲台北地方法院裁定交保，昨天提起抗告。台灣高等法院今天裁定撤銷立委趙正宇交保裁定，發回更裁。台北地院預計將於8日再開羈押庭。
北檢偵辦立委涉收賄案，1日聲押10名被告，北院裁定立委蘇震清、廖國棟、陳超明、前太流負責人李恆隆、是知管理顧問公司總經理郭克銘、蘇震清辦公室主任余學洋、廖國棟辦公室主任丁復華、趙正宇辦公室主任林家騏等8人羈押禁見。立委趙正宇100萬元交保、前立委徐永明80萬交保。
北檢不服趙正宇、徐永明的裁定，向高院提出抗告。蘇震清、廖國棟、陳超明、余學洋、丁復華、林家騏也不服羈押裁定，向高院提出抗告。
高院今天晚間裁定駁回檢方對徐永明及林家騏、丁復華的抗告，並撤銷趙正宇交保裁定，發回北院更裁。北院預計明天通知趙正宇、辯護人、檢察官到法院，再開羈押庭。
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