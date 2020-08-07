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陳超明賄款「砍半」 白手套抱怨：沒來為何給那麼多？

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導
陳超明。圖／聯合報系資料照片
陳超明。圖／聯合報系資料照片

檢調偵辦立委貪瀆案，查出國民黨立委陳超明透過「白手套」、統領百貨總經理翁華利向太平洋流通公司前董事長李恆隆索賄200萬元，陳超明未期約出席去年「SOGO」案公司法公聽會，翁向李抱怨「他沒來，為什麼要給那麼多？」

陳超明因公聽會籌辦事宜，致電經濟部，卻未在去年12月18日的公聽會中發聲，只同案被告立委廖國棟、時代力量前黨主席徐永明與會。檢調監聽李恆隆、翁華利2人發現，翁認為陳爽約，事後詢問李恆隆賄賂到底該給多少。

翁華利在公聽會後打電話給李恆隆「他沒來，為什麼要給那麼多？」李恆隆告訴翁「那就斟酌給吧」，後來，翁決定將賄款「砍半」，透過陳的辦公室主任梁文一行賄100萬元，檢調約談，諭令翁華利200萬元交保、梁文一以10萬元交保。

陳超明為「SOGO案」打電話給經濟部官員施壓，由於與立委職權有關，檢察官依貪汙罪中刑度相對輕的「不違背職務收賄罪」偵辦、聲押他。

據了解，陳超明在聲押庭中辯稱，致電經濟部與職務有關，他的相關金流不複雜，梁文一涉案行為也單純，沒有串證疑慮；陳說，去年12月是立委選舉期間，100萬元款項就是政治獻金，都依法律規定匯入獻金專戶，他沒有收受李恆隆的賄賂。

不過，法官採信檢方論告認為，陳有無收受金錢、和他的職務間有無對價關係，陳與梁文一又如何行為分擔，有待偵查；陳涉犯重罪，賄賂金額龐大，比對監聽譯文、帳冊、銀行交易明細、資金流向，無法排除陳收賄，且陳有不實陳述，裁定羈押禁見。

李恆隆 陳超明

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