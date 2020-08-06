討論徐永明涉賄案要簽本票？林穎孟還原始末

台北市議員林穎孟今天說，有關時代力量紀律委員會討論前主席徐永明涉賄案要簽本票，有2名紀律委員在群組稱要簽署保密協議，並提到懲處、賠償，最後才變成簽本票提議。

時代力量立法院黨團總召邱顯智昨天晚間在臉書（Facebook）表示，有一名紀律委員提議，簽訂保密協議並出具本票，當時未有任何紀律委員回應。關於簽本票提議，不曾被採納，隨後召開會議也未實施，更無所謂逼簽。

林穎孟今天參加三立電視「前進新台灣」節目錄影時，談及紀律委員會群組討論徐永明涉賄案時曾要簽本票，是因先前有一篇報導提及紀律委員會會議內容疑遭洩露。

她說，其中一名紀律委員認為要防止會議內容再被洩露，於是在紀律委員會群組提出要徹查，另一名紀律委員留言稱要簽保密協議。她和另一名紀律委員認為可簽保密協議，事後群組開始討論簽保密協議且要懲處。

她指出，提出徹查和簽保密協議的2名紀律委員，其中一人認為應有懲處、賠償及負擔刑事責任，另一人提到要其他紀律委員簽本票，主要是這2人在討論相關內容。

林穎孟表示，當時看到群組留言感到錯愕，對紀律委員會要讓委員簽本票感到奇怪。她提到2名紀律委員一人是律師、另一人不是，且她原打算和其他委員當面釐清。

林穎孟昨天宣布退出時代力量，她接受媒體聯訪時提到，時代力量紀律委員會討論前主席徐永明涉賄案時，有紀律委員提出要簽保密協議及本票。她今天參加三立電視「前進新台灣」節目錄影時，說明有關討論簽本票的始末。