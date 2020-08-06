徐永明涉貪退出時力 再掀退黨潮

時代力量前主席徐永明捲入收賄案，他昨天宣布，即刻退出時力，兩位時力的台北市議員林穎孟、黃郁芬，隨後也以時力遺忘初衷為由退黨。原代理黨主席邱顯智表示，為宣示改革決心，連同黨主席在內，決策委員即刻總辭，並於三周內完成改選。

黨內人士表示，時力去年暑假時就經歷一波退黨潮，如今過了一年，竟又回到原點，眼看二○二二年地方選舉在即，第三勢力又後有民眾黨、台灣基進等追兵，前景令人憂心。但黨內意見認為，此次涉案的藍綠兩黨立委目前都僅被停權，徐的退黨將會對照出，即使面對負面事件，時力仍有高於藍綠的標準，未嘗不是黨重生的第一步。

時力紀律委員會昨原訂下午五時開會討論徐永明可能處分方式，也要徐永明到場說明。但下午三時左右，徐永明突然宣布，為了黨內團結主動退黨。

隨後也宣布退黨的林穎孟、黃郁芬表示，曾經期待時代力量可作為讓年輕人發聲、打破政商不法勾結及兼容並蓄的政黨，很可惜，時代力量在這幾年中，逐步成為黨同伐異、背離初衷、匿名抹黑放話的政黨。

林穎孟說，原本紀律委員會要討論徐案時，甚至還要求必須簽保密條約及本票，若把資訊洩漏要罰款，要問調查前主席是否涉貪有需要到簽本票的程度嗎？

黨內人士分析，目前親近已退黨立委林昶佐的派系在黃、林兩位議員退黨後將更加式微，推估未來在黨內影響力只會更小；黨籍不分區立委陳椒華、王婉諭等人已具備黨員實力，將衝擊決策會未來權力結構。更有黨內意見指出，前黨主席黃國昌是否會在黨內最低潮時，再次參與黨務運作，甚至參選決策委員，也是觀察重點。