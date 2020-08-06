新聞眼／時力正義的招牌 支持者還信嗎？

時代力量前主席徐永明涉嫌收賄，嚴重衝擊時力的清新形象，徐永明選擇退黨，以阻擋外界批評，為黨停損、止血，但歷經去年的一場退黨風波，青年支持者真能相信時力能賦予台灣改變的力量嗎？

昨日傍晚的時代力量幹部，人人愁雲慘霧。徐永明涉貪已然重重打擊人心。「到底在做什麼啊！」一名時力助理如是說，心情上感到被欺騙，對黨是痛心。台北市議員黃郁芬、林穎孟宣布退黨更是一記猛擊，一下子令黨搖搖晃晃，隨時有解體的恐慌。

黃郁芬、林穎孟的退黨或許來得猛烈，但時力內的分裂早不是新聞。隨著國民黨的持續弱化，時代力量不可能一直做民進黨的側翼。要成為什麼樣的政黨，去年已爆發路線之爭，林昶佐、洪慈庸相繼退黨。

當時，到處瀰漫滅黨危言，更別提期待時力能在二○二○大選中拿下七・七％的政黨票。

政黨的分裂，只是反映政治現實，尤其以林昶佐、洪慈庸為首的區域立委，在地方上有需要爭取民進黨支持的務實需求，時代力量一再與執政黨唱反調，成為矛盾的濫觴。黃郁芬與林穎孟的決定，只是路線爭議的餘波蕩漾。

然而，時代力量此次真正的傷，是砸了清廉、正義招牌，甚至在徐永明交保後，仍有五名決策委員到場接徐，而不是堅決與貪腐畫清界線。誠然，徐永明是否涉貪，仍須由司法釐清，但時代力量已經沒有餘裕護短。

黨的分裂可以是塞翁失馬、焉知非福，說不定還能因此打造一個更純粹、直率的黨，但貪腐的傷是傷到了骨，是青年世代的集體失望，唯有時間才能修復，時力未來的每一步都不能輕忽。