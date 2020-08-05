蘇震清、廖國棟、陳超明 1日3立委被押 史上首見

國會立委集體涉收賄案，台北地方法院經過三天審理，昨裁定立委蘇震清、陳超明、廖國棟、太流公司前董事長李恆隆、白手套郭克銘及二名立委辦公室主任丁復華、余學洋等七人羈押禁見，時代力量前黨主席徐永明以八十萬元交保。創下國內司法史上一次收押三名現任立委的紀錄。

本案檢調上周五發動後，上周六共聲押禁見十名被告，法院歷經三天審理，所有人在法庭上都否認不法，但除徐永明與趙定宇獲交保外，其餘八人全裁准收押禁見，顯示法院同意檢方先前掌握事證，並不接受李恆隆等人辯稱相關資金往來是「借貸」的說詞。

昨天傍晚七人都被上銬、分三班囚車送往台北看守所，並安排在不同舍房。據了解，蘇震清與廖國棟在聽到法官說出羈押禁見時，表情平靜；而同樣遭收押的陳超明被押回居留室時，情緒則顯得相當激動，不斷大喊：「為什麼押我」？

法院裁定指李恆隆為爭取SOGO經營權案，透過郭克銘對蘇震清、廖國棟等立委行賄，本案涉及國會議員，賄賂金額和影響的經濟利益龐大，危害國家法益甚大，考量涉案人數眾多，且多位居要職、有相當財力，加上犯罪行為期間距今久遠，有諸多事實有待還原；此外，現今網路及通訊軟體發達，被告可輕易以秘密方式與他人溝通、勾串，具保不能預防串證，有羈押禁見必要。

法官更指出，根據相關證據顯示，蘇震清、廖國棟兩立委都造成經濟部人員極大壓力；蘇、廖兩立委涉犯的是十年以上、最重可判無期徒刑的違背職務收賄罪，且賄賂金額龐大，若判決有罪定讞，恐面臨重刑。

其中，被控收賄金額最高的蘇震清在法庭上雖矢口否認不法，但法官發現他的陳述和卷證資料不符，可見他沒有說實話，且有「偽造證據」情形。

此外，陳超明與徐永明則是刑度較輕的不違背職務收賄罪，陳坦承競選時曾收李恆隆的政治獻金，但因他的說詞與監聽內容、資金流向不符，被裁定收押禁見。

至於SOGO案中唯一獲交保的前立委徐永明，法官認為徐涉案部分雖仍有重大事實待查，但他收賄期間較短，相較於其他人，犯罪情節較輕微，因而裁定交保，但也禁止他與其他證人聯繫。

遭羈押的被告都透過律師表示會提抗告，檢方也針對交保的趙正宇、徐永明提抗告，兩人未來是否仍保有自由身，仍有變數。