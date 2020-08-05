蘇震清被押 洪恒珠懷疑幕後 扯綠又扯藍

民進黨屏東立委蘇震清涉賄被裁定羈押禁見，蘇的嬸嬸、蘇嘉全妻子洪恒珠說，她懷疑這件事幕後有個很有力量組織在操作，不知道是民進黨派系惡鬥、國民黨發動攻擊還是其他力量？直呼「政治太可怕！」

洪恒珠說，蘇震清常早上在台北立法院打拚，下午趕回屏東選區繼續服務，「可以到屏東打聽，蘇震清接受服務案件會收錢嗎？他是很敦厚、清廉的人！」

外界質疑蘇震清近年身家、財產暴增，洪恒珠說，立委薪水滿高的，有些存款很正常，貪汙的錢有可能存銀行嗎？有那麼笨的人嗎？

蘇震清八旬老母昨天下午在屏東長治鄉老家看電視新聞緊盯案情發展，得知兒子被收押，隔著門向媒體說：「我是老人了，知道的有限，只希望趕快還我兒子清白」。