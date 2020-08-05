新聞人物／押不押很拖磨？ 法官朱家毅精算節奏

台北地院強制處分庭審理立委貪瀆案，創紀錄地一次裁准收押三名現任立委，羈押審理庭更馬拉松式連開三天，負責承審的法官朱家毅平時雖不多話，但曾審理過不少矚目案件，因擅於時間規畫，此次從收案到安排律師閱卷、開庭等，幾乎都依他規畫按表操課，行事相當精準。

昨天庭訊後面對媒體詢問，朱已疲憊地講不出話，僅透過行政庭長轉達，本案因涉及多位立委及政黨黨主席，且卷證龐大，心理負擔確實較平常沉重。

朱家毅曾審理過不少矚目案件，包括前檢察總長黃世銘洩密案；「太陽花」學運時期，檢方偵辦學運分子占領行政院案，認為魏揚煽惑他人犯罪，聲請羈押魏揚，朱認檢方沒有舉證魏揚是首謀，裁定魏揚無保請回，此外，朱審過「太陽花女神」劉喬安仲介賣淫案。

司法官四十九期結業的朱家毅，從台大法律系畢業就考上律師、司法官，後來取得政治大學智慧財產研究所碩士，朱的同學認為他冷冷不多話，平常開庭、審理案件極有規畫，從事法官工作邁入第十年。

自上周值班知道要負責立委涉貪瀆的聲押案後，考量案情囑目，他初步閱卷後先擬定審案計畫，包括安排律師閱卷、開庭次序等，不但讓律師有充分時間閱卷，並認為被告應充分休息，連續幾天都未進行夜間開庭，並在所有人都審訊過後，明確告知裁定時間，雖然外界認為羈押庭太「拖磨」，其實節奏盡在朱的掌握中。

朱家毅身高一八○公分、外形俊美，妻子是檢察官，身材也高䠷，圈內人認為夫妻倆顏值均高，是司法界令人稱羨的佳偶。為審理此案，他這幾天都只睡三至五小時。