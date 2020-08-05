蘇揆：用人看各種資歷 不會護短

對於民進黨立委蘇震清涉嫌收賄，行政院長蘇貞昌昨表示，很遺憾發生這種事情，但欣慰的是行政團隊堅持守住防線，加上民進黨團運作機制能嚴格把關，最後沒有讓行賄或施壓者得逞。

蘇貞昌說，要特別感謝公務人員，也對黨團其他成員表示肯定，堅守整個國家的底線與發展方向，不會被左右；由於案涉司法且正在偵辦中，如要行政機關配合，都會全力配合。

第一金控暨第一銀行董事長廖燦昌近日因為涉入遠航案遭起訴，外傳廖是寶佳公司向蘇貞昌推薦的人選；蘇貞昌說，他不認識寶佳公司或寶佳董事長，也沒有往來。

媒體追問，土地銀行董事長黃伯川、合作金庫銀行總經理陳世卿都是今年四月時升官，蘇當時曾說「用人唯才」，如今是否覺得會有壓力？

蘇貞昌說，用人是從各種資歷來看，對於過去是否有不法行為，一時不能全部查到，相關人員如果有任何責任，不會護短。