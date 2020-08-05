聽新聞
test
0:00 / 0:00
蘇揆：用人看各種資歷 不會護短
對於民進黨立委蘇震清涉嫌收賄，行政院長蘇貞昌昨表示，很遺憾發生這種事情，但欣慰的是行政團隊堅持守住防線，加上民進黨團運作機制能嚴格把關，最後沒有讓行賄或施壓者得逞。
蘇貞昌說，要特別感謝公務人員，也對黨團其他成員表示肯定，堅守整個國家的底線與發展方向，不會被左右；由於案涉司法且正在偵辦中，如要行政機關配合，都會全力配合。
第一金控暨第一銀行董事長廖燦昌近日因為涉入遠航案遭起訴，外傳廖是寶佳公司向蘇貞昌推薦的人選；蘇貞昌說，他不認識寶佳公司或寶佳董事長，也沒有往來。
媒體追問，土地銀行董事長黃伯川、合作金庫銀行總經理陳世卿都是今年四月時升官，蘇當時曾說「用人唯才」，如今是否覺得會有壓力？
蘇貞昌說，用人是從各種資歷來看，對於過去是否有不法行為，一時不能全部查到，相關人員如果有任何責任，不會護短。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言