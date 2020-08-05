立委遭羈押 國會全面改選後首例 游錫堃：毋枉毋縱

立委集體收賄案震驚國內，立委蘇震清、廖國棟、陳超明三名立委遭羈押禁見，這是立法院民國八十一年全面改選後首例。立法院長游錫堃昨天重申，尊重司法，希望毋枉毋縱。

立法院秘書長林志嘉說，立法院自八十一年全面改選後，也就是第二屆立法委員迄今第十屆，多名立委因案被調查，但遭羈押禁見還是首例。在此之前，前立委黃信介在民國六十八年因美麗島案被捕，前立委蔡辰洲則是在七十四年因為十信案遭羈押。

林志嘉說，這次檢調搜索立法院是在非會期，依據憲法增修條文並不需要立法院許可，也沒有院會追認的問題，但這次檢調搜索前，仍有先知會院長游錫堃。

游錫堃表示，三位立委雖遭羈押禁見，但並不影響立委職權；林志嘉表示，依游錫堃之前的指示，將朝有法依法、無法從例、無例就從嚴辦理。

立法院下會期九月一日報到，林志嘉指出，涉案立委若還在羈押中，恐將無法報到，後續的權利義務必須討論，可能比照傅崐萁案辦理。

立院國民黨團總召林為洲表示，為避免未來再度發生民代利用職權謀取利益等類似事件，將針對遊說法、貪污治罪條例中的財產來源不明罪，提出修正草案；現行有遊說法規定，凡是來向民代遊說推動法案，都要登記，但是根本都沒有在做，另外，現行財產來源不明罪只及於狹義的公務員，並未包含民代在內。

民進黨團書記長鍾佳濱表示，若朝野有共識，要建立陽光、透明，可受民眾監督的遊說法及立委的職權行使，當然是最好。

民眾黨團指出，上自經濟部，下至檢調單位，一定要把各方利害相關人的角色扮演查清楚，揭開政商關係背後的不法網絡。