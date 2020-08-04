聽新聞
test
0:00 / 0:00

收賄案檢院接力開庭 3名立委羈押禁見

中央社 / 台北4日電
民進黨立委蘇震清。 聯合報系資料照片／記者林澔一攝影
民進黨立委蘇震清。 聯合報系資料照片／記者林澔一攝影

立委涉收賄案，台北地檢署上週五兵分65路搜索、約談63人，並聲押10名被告。台北地方法院歷經53小時馬拉松式開庭審理後，今天裁定立委蘇震清廖國棟陳超明等7人羈押禁見。

檢調獲報，前太流公司負責人李恆隆涉嫌透過是知管理顧問公司總經理郭克銘、統領百貨第二代翁華利等人，行賄蘇震清、廖國棟、陳超明、前立委陳唐山及徐永明等人，透過公司法修法及施壓經濟部官員撤銷太流增資登記等方式，企圖奪回SOGO經營權。

檢調查出，涉案的現任或前任立委收賄金額高達新台幣數百萬元，甚至超過2000萬元，蘇震清辦公室主任余學洋、廖國棟辦公室主任丁華復及多名立委助理也涉案，涉嫌違反貪污治罪條例不違背職務受賄罪及違背職務受賄罪。

檢調循線另查出，立委趙正宇涉嫌透過郭克銘收受寶塚公司負責人陳明瀚、展雲企業董事長鍾克信賄賂，施壓營建署，將位於陽明山國家公園區內的土地自管制區劃出，並變更為殯葬用地。

台北地檢署指揮調查局北機站等單位監聽、蒐證多時，並經過1個多月密集專案會議後，7月31日上午動用7名主任檢察官率同27名檢察官，指揮10個調查局處、站的調查官及檢察事務官共230餘人，發動搜索、約談行動。

檢調約談對象包括涉案前、現任立委等共63人到案，當天晚間陸續移送北檢複訊，直到1日上午7時，才將所有涉案人員移送完畢。檢察官將23人列為被告，1日凌晨諭令陳唐山50萬元交保。

檢方先後諭令翁華利200萬元、鍾克信100萬元、李恆隆姐姐李秀峰50萬元、陳明瀚30萬元交保；時代力量副秘書長林鈺傑、陳超明辦公室主任梁文一、蘇震清助理洪思佳、郭克銘秘書郝毓汶各以10萬元交保；徐永明助理李承值、陽明山國家公園管理處長劉培東、被告陳虹羽各以5萬元交保。被告劉家瑜請回。

北檢1日晚間認定蘇震清、廖國棟、陳超明、趙正宇、徐永明、李恆隆、郭克銘；蘇震清辦公室主任余學洋、廖國棟辦公室主任丁復華、趙正宇辦公室主任林家騏等10人，涉嫌行、收賄，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串之虞，向法院聲請羈押禁見。

由於被告人數多、案卷繁複，法官、律師需要時間閱卷，北院安排10名被告在候審室過夜，2日將案情分為兩部分，各由朱家毅、翁儀齡兩名法官分別召開羈押庭。

翁儀齡審理後，2日晚間裁定林家騏羈押禁見，諭令趙正宇100萬元交保，並限制出境、出海及限制住居；SOGO案情部分，朱家毅訊問李恆隆、郭克銘、陳超明、徐永明到深夜結束，所有被告在候審室待第2晚。

北院3日上午繼續召開羈押庭，接著訊問余學洋、蘇震清、丁復華、廖國棟，接著再問李恆隆，當天晚間9時許訊問完畢。法官諭知將於今天下午2時30分宣示裁定。8名被告在候審室度過第3晚。

北院今天下午裁定蘇震清、廖國棟、陳超明、余學洋、丁復華、李恆隆、郭克銘7人羈押禁見，徐永明則獲80萬元交保。北檢表示，將對趙正宇、徐永明交保裁定提起抗告。

蘇震清 廖國棟 陳超明 李恆隆 徐永明

延伸閱讀

立委涉收賄案羈押開庭53小時 被告候審室睡3晚

時力黨工連日守候 今準備零卡可樂替徐永明打氣

立委涉收賄案 蘇震清、廖國棟、陳超明送北所羈押

立委收賄案 蘇震清、廖國棟、陳超明3立委收押步上囚車

相關新聞

收賄案檢院接力開庭 3名立委羈押禁見

立委涉收賄案，台北地檢署上週五兵分65路搜索、約談63人，並聲押10名被告。台北地方法院歷經53小時馬拉松式開庭審理後，...

立委涉收賄案馬拉松開庭 法官每天只睡3到5小時

台北地院審理立委涉收賄案，經過馬拉松式開庭今天裁定7名被告羈押。承審法官朱家毅表示，審理此案的負擔較為沉重，每天只睡3到...

立委收賄案 丁復華、余學洋及白手套郭克銘收押上囚車

立委涉集體收賄案，台北地方法院今裁定立委蘇震清、廖國棟、陳超明等3名立委以及太流公司前董事長李恆隆、白手套郭克銘及蘇震清...

立委涉收賄案羈押開庭53小時 被告候審室睡3晚

台北地院審理立委涉收賄案，羈押庭開53小時，今天裁定立委蘇震清、廖國棟、陳超明等7人羈押，徐永明交保，8人在北院候審室待...

時力黨工連日守候 今準備零卡可樂替徐永明打氣

徐永明捲入SOGO收賄案遭連日羈押，看似政治生涯受挫，但多位黨工在北檢連日守候，仍不離不棄。今天北院裁定交保，多位決策委...

立委涉收賄案 蘇震清、廖國棟、陳超明送北所羈押

台北地檢署偵辦立委涉嫌收賄案，聲押10名被告。台北地方法院今天下午裁定立委蘇震清、廖國棟、陳超明及蘇震清辦公室主任余學洋...

藍指蘇震清投資標的與國發基金一致 國發會：不實指控

立委蘇震清、廖國棟、陳超明涉收賄今遭裁定羈押禁見，立委的資產業被放大檢視。國民黨革實院副院長游淑慧今日在臉書貼文質疑，國...

立委收賄案 蘇震清、廖國棟、陳超明3立委收押步上囚車

立委涉集體收賄案，台北地方法院今裁定立委蘇震清、廖國棟、陳超明等3名立委以及太流公司前董事長李恆隆、白手套郭克銘及蘇震清...

蘇震清、廖國棟、李恆隆、陳超明 羈押禁見送上囚車

立委涉收賄案，台北地檢署以貪汙重罪聲押立委蘇震清、立委廖國棟、太流公司前董事長李恆隆、立委陳超明羈押禁見，先後送上囚車...

【喬事有眉角2】立委收賄東窗事發 這3種說詞講不膩

許多立委涉及不法，都會把責任推給助理、辦公室主任，說自己不知情，這次SOGO經營權之爭爆出的立委收賄案，也也類似情況。前資深助理表示，這種說法未必完全是推託之詞，立法院確實有具體案例是助理或辦公室主任自己在外胡搞。但「通常案子會爆出來的，都和立委有關」。

【喬事有眉角1】「口碑」立委熱門 立院喬王其實是這3種助理

朝野多名立委涉嫌收賄介入SOGO股權之爭，甚至為殯葬業者喬事遭台北地檢署搜索、聲押，震撼政壇。此一事件，也讓立法院不分黨派立委、助理與政商間錯綜複雜關係搬上檯面。記者訪問一位曾在立院擔任助理多年、現在民間企業服務的人士，揭露民代們如何幫企業「解決問題」。他不諱言，其實這是立法院整體生態和政治文化問題，無關藍綠黨派。

【今日精摘】蘇震清等7人羈押禁見／藝人羅霈穎猝死

跨黨派立委涉收賄案延燒，台北地院裁定蘇震清、陳超明、廖國棟、太流公司前董事長李恆隆、白手套郭克銘及2名立委辦公室主任等7人羈押禁見，僅時代力量前黨主席徐永明裁定80萬元交保。

熱門新聞

羅霈穎遭發現陳屍屋內 遺體無外傷 今早檢方相驗

蘇震清、廖國棟、陳超明3立委收押 徐永明80萬交保

趙正宇：辦立委要有把握 助理：錢都被我輸光了

高雄建商高鐵站外遭4人擄走 蒙眼綁3天警攻堅木屋救人

影／21歲警遭撞腦死拔管器捐 母哭喊兒名：你是最棒的

獨／50歲台中警「爆肝」驟逝 身後留4歲女兒同事惋惜

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。