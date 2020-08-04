收賄案檢院接力開庭 3名立委羈押禁見

立委涉收賄案，台北地檢署上週五兵分65路搜索、約談63人，並聲押10名被告。台北地方法院歷經53小時馬拉松式開庭審理後，今天裁定立委蘇震清、廖國棟、陳超明等7人羈押禁見。

檢調獲報，前太流公司負責人李恆隆涉嫌透過是知管理顧問公司總經理郭克銘、統領百貨第二代翁華利等人，行賄蘇震清、廖國棟、陳超明、前立委陳唐山及徐永明等人，透過公司法修法及施壓經濟部官員撤銷太流增資登記等方式，企圖奪回SOGO經營權。

檢調查出，涉案的現任或前任立委收賄金額高達新台幣數百萬元，甚至超過2000萬元，蘇震清辦公室主任余學洋、廖國棟辦公室主任丁華復及多名立委助理也涉案，涉嫌違反貪污治罪條例不違背職務受賄罪及違背職務受賄罪。

檢調循線另查出，立委趙正宇涉嫌透過郭克銘收受寶塚公司負責人陳明瀚、展雲企業董事長鍾克信賄賂，施壓營建署，將位於陽明山國家公園區內的土地自管制區劃出，並變更為殯葬用地。

台北地檢署指揮調查局北機站等單位監聽、蒐證多時，並經過1個多月密集專案會議後，7月31日上午動用7名主任檢察官率同27名檢察官，指揮10個調查局處、站的調查官及檢察事務官共230餘人，發動搜索、約談行動。

檢調約談對象包括涉案前、現任立委等共63人到案，當天晚間陸續移送北檢複訊，直到1日上午7時，才將所有涉案人員移送完畢。檢察官將23人列為被告，1日凌晨諭令陳唐山50萬元交保。

檢方先後諭令翁華利200萬元、鍾克信100萬元、李恆隆姐姐李秀峰50萬元、陳明瀚30萬元交保；時代力量副秘書長林鈺傑、陳超明辦公室主任梁文一、蘇震清助理洪思佳、郭克銘秘書郝毓汶各以10萬元交保；徐永明助理李承值、陽明山國家公園管理處長劉培東、被告陳虹羽各以5萬元交保。被告劉家瑜請回。

北檢1日晚間認定蘇震清、廖國棟、陳超明、趙正宇、徐永明、李恆隆、郭克銘；蘇震清辦公室主任余學洋、廖國棟辦公室主任丁復華、趙正宇辦公室主任林家騏等10人，涉嫌行、收賄，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串之虞，向法院聲請羈押禁見。

由於被告人數多、案卷繁複，法官、律師需要時間閱卷，北院安排10名被告在候審室過夜，2日將案情分為兩部分，各由朱家毅、翁儀齡兩名法官分別召開羈押庭。

翁儀齡審理後，2日晚間裁定林家騏羈押禁見，諭令趙正宇100萬元交保，並限制出境、出海及限制住居；SOGO案情部分，朱家毅訊問李恆隆、郭克銘、陳超明、徐永明到深夜結束，所有被告在候審室待第2晚。

北院3日上午繼續召開羈押庭，接著訊問余學洋、蘇震清、丁復華、廖國棟，接著再問李恆隆，當天晚間9時許訊問完畢。法官諭知將於今天下午2時30分宣示裁定。8名被告在候審室度過第3晚。

北院今天下午裁定蘇震清、廖國棟、陳超明、余學洋、丁復華、李恆隆、郭克銘7人羈押禁見，徐永明則獲80萬元交保。北檢表示，將對趙正宇、徐永明交保裁定提起抗告。