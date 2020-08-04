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立委涉收賄案馬拉松開庭 法官每天只睡3到5小時

中央社 / 台北4日電
跨黨派立委涉收賄案，蘇震清辦公室主任余學洋、廖國棟辦公室主任丁復華（見圖）、政治公關白手套郭克銘，遭台北地院裁定羈押禁見，先後送上囚車。 聯合報系記者黃義書／攝影
跨黨派立委涉收賄案，蘇震清辦公室主任余學洋、廖國棟辦公室主任丁復華（見圖）、政治公關白手套郭克銘，遭台北地院裁定羈押禁見，先後送上囚車。 聯合報系記者黃義書／攝影

台北地院審理立委涉收賄案，經過馬拉松式開庭今天裁定7名被告羈押。承審法官朱家毅表示，審理此案的負擔較為沉重，每天只睡3到5小時，爭取時間，希望盡快做出裁定。

台北地檢署偵辦立委涉嫌收賄案，聲押10名被告。台北地方法院今天下午裁定立委蘇震清廖國棟陳超明及蘇震清辦公室主任余學洋、廖國棟辦公室主任丁復華、前太流負責人李恆隆、白手套郭克銘羈押禁見；前立委徐永明則獲新台幣80萬元交保。

承審此案的法官朱家毅為司法官學院第49期結業，畢業於台大法律系，也是政大智慧財產研究所碩士。得知他承審這件全國矚目的聲押案件，家人均全力支持及配合，讓他可以專心審理此案。

北院指出，此案涉及的被告多名具有立法委員身分或政黨黨主席身分，且移送卷證資料非常龐大，被告、辯護人及檢察官人數眾多，因此，朱家毅的心理與生理負擔，確實比平常值班時較為沉重。

北院表示，為盡快妥適審理及裁定，朱家毅每天睡眠都在3至5小時左右，開庭至閉庭期間，除必須短暫用餐果腹，均馬不停蹄進行訊問程序，以爭取時間，盡快做出裁定。

承審壓力雖大，北院指出，朱家毅仍秉持專業，在當下依據卷證資料及法律規定，基於對法的確信做出適當判斷。

北院表示，北院向來對於承審法官全力行政支援，讓法官可以專注於審理案件，無需擔心其它問題。對於任何聲請案件，法官都是以冷靜謹慎的態度面對。

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