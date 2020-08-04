立委涉收賄案馬拉松開庭 法官每天只睡3到5小時

台北地院審理立委涉收賄案，經過馬拉松式開庭今天裁定7名被告羈押。承審法官朱家毅表示，審理此案的負擔較為沉重，每天只睡3到5小時，爭取時間，希望盡快做出裁定。

台北地檢署偵辦立委涉嫌收賄案，聲押10名被告。台北地方法院今天下午裁定立委蘇震清、廖國棟、陳超明及蘇震清辦公室主任余學洋、廖國棟辦公室主任丁復華、前太流負責人李恆隆、白手套郭克銘羈押禁見；前立委徐永明則獲新台幣80萬元交保。

承審此案的法官朱家毅為司法官學院第49期結業，畢業於台大法律系，也是政大智慧財產研究所碩士。得知他承審這件全國矚目的聲押案件，家人均全力支持及配合，讓他可以專心審理此案。

北院指出，此案涉及的被告多名具有立法委員身分或政黨黨主席身分，且移送卷證資料非常龐大，被告、辯護人及檢察官人數眾多，因此，朱家毅的心理與生理負擔，確實比平常值班時較為沉重。

北院表示，為盡快妥適審理及裁定，朱家毅每天睡眠都在3至5小時左右，開庭至閉庭期間，除必須短暫用餐果腹，均馬不停蹄進行訊問程序，以爭取時間，盡快做出裁定。

承審壓力雖大，北院指出，朱家毅仍秉持專業，在當下依據卷證資料及法律規定，基於對法的確信做出適當判斷。

北院表示，北院向來對於承審法官全力行政支援，讓法官可以專注於審理案件，無需擔心其它問題。對於任何聲請案件，法官都是以冷靜謹慎的態度面對。