立委涉收賄案被告多與閱卷 羈押程序跑三天三夜

立委涉收賄案開庭這麼久？法界指出，106年修法使羈押被告的辯護人可閱卷，再律見被告，法院羈押庭時檢辦攻防，10名被告充分陳述，導致檢方聲押，經三天三夜，法官終於裁定。

前台北市議員賴素如不滿遭聲押時律師不能閱卷，因此聲請釋憲。司法院大法官會議民國105年間做成釋字第737號解釋，應讓犯罪嫌疑人及律師在偵查中羈押審查程序可獲知卷證資訊。立法院106年修正刑事訴訟法增訂「賴素如條款」，羈押被告的辯護人具閱卷權利，可檢閱卷宗及證物，並可抄錄或攝影。

立委涉嫌收賄案，台北地檢署上週五（7月31日）指揮調查局兵分65路搜索，約談63人，經移送檢察官複訊後，8月1日聲押立委蘇震清等10人。

台北地方法院收案後，因須給時間讓辯護人檢閱卷宗及證物，經辯護人律見被告後，台北地院2日下午起由2名法官就不同案情召開羈押庭。

一名法官審理涉及陽明山地目變更案，於2日晚間裁定立委趙正宇新台幣100萬元交保，趙正宇辦公室主任林家騏羈押禁見。

另名法官就SOGO案部分，2日訊問太平洋流通公司前董事長李恆隆、白手套郭克銘、立委陳超明、前立委徐永明，3日訊問蘇震清辦公室主任余學洋、立委蘇震清、廖國棟辦公室主任丁復華、立委廖國棟，以及再一次訊問李恆隆後，當天晚間9時許諭知訊問完畢，今天下午2時30分陸續裁定7人羈押、僅徐永明新台幣80萬元交保。

本案辯護律師及檢察官都表示，羈押庭內，都只有一名被告，由檢辯攻防有無羈押必要，檢辯各自主張，被告有無刑事訴訟法所指的犯罪嫌疑重大、串供（證）之虞，以及逃亡之虞，法官也會詢問被告，讓被告充分陳述，導致8名被告，每人平均開庭4至6小時，使得本案從檢方一日聲押，經三天三夜，法官4日終於裁定。

至於8人在北院候審室待了三晚，後續判決確定有無折抵？法界人士指出，如果判決有罪，就判刑天數可折抵，如果判決無罪，則可依法聲請刑事補償，一天最高5000元。