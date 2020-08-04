立委涉收賄羈押庭 法官下午2時30分裁定

立委蘇震清、廖國棟、陳超明、前立委徐永明等8人涉嫌收賄案，已在北院候審室待3個晚上，狀況平穩，北院法官將於今天下午2時30分裁定8人是否羈押。

北院昨天公布立委趙正宇交保及辦公室主任林家騏准押裁定理由，台北地檢署今天指出，著手修改趙正宇抗告理由，並待今天8名被告是否羈押結果，再一併向台北地方法院提起抗告。

等待裁定的8名被告，包括現任立法委員蘇震清、廖國棟、陳超明、前立委徐永明、蘇震清辦公室主任余學洋、廖國棟辦公室主任丁復華、前太流公司負責人李恆隆、是知管理顧問公司總經理郭克銘。

同案被檢方聲押的無黨籍立法委員趙正宇，昨天深夜被法官裁定新台幣100萬元交保，並限制出境、出海、住居；趙正宇辦公室主任林家騏則被裁定羈押禁見。

檢調調查，李恆隆涉嫌自民國102年前透過郭克銘等人，行賄蘇震清、廖國棟、陳超明、陳唐山、徐永明等人，透過公司法修法或舉辦公聽會等方式，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，企圖奪回SOGO經營權。

檢調查出，蘇震清疑收受賄款逾2000萬元，其餘前後任立委則收賄數百萬不等金額。李恆隆本人或透過郭克銘等人交付款項給涉案立委或辦公室主任。

檢調發現，趙正宇涉嫌透過郭克銘收受陳姓、鍾姓殯葬業者賄款後，施壓營建署，將2人旗下公司位於陽明山國家公園區內的土地自管制區劃出，並變更為殯葬用地。

台北地檢署上週五指揮調查局兵分65路搜索，約談63人，並在趙正宇住處扣得新台幣920萬元。檢察官複訊後，諭令前立委陳唐山50萬元交保，另有11名被告交保、1名被告請回。

檢方認定蘇震清、廖國棟、陳超明、趙正宇、徐永明、李恆隆、郭克銘、余學洋、丁復華、林家騏涉犯貪污治罪條例行、收賄罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串之虞，向北院聲請羈押禁見。

北院自2日下午起由2名法官就不同案情召開羈押庭。趙正宇涉案部分，法官昨晚裁定林家騏羈押禁見，押往台北看守所；趙正宇則被法官裁定100萬元交保，並限制出境、出海、住居。

其他立委涉嫌收賄部分，法官展開馬拉松式開庭，2日訊問李恆隆、郭克銘、陳超明、徐永明後，3日繼續審理余學洋、蘇震清、丁復華、廖國棟，並再度訊問李恆隆。

法官3日晚間9時許結束冗長的羈押庭，諭知將於今天下午2時30分裁定是否羈押，8名被告在北院候審室待3個晚上，也成為北院審理羈押庭首次有人在候審室連睡3晚。