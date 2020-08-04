快訊

比利時男在台北中鏢？台大公衛：最可能被潛在境外個案感染

「不知急救會讓媽媽七孔流血」 醫：家人讓病人生不如死

立委涉收賄羈押庭 法官下午2時30分裁定

中央社 / 台北4日電

立委蘇震清廖國棟陳超明、前立委徐永明等8人涉嫌收賄案，已在北院候審室待3個晚上，狀況平穩，北院法官將於今天下午2時30分裁定8人是否羈押。

北院昨天公布立委趙正宇交保及辦公室主任林家騏准押裁定理由，台北地檢署今天指出，著手修改趙正宇抗告理由，並待今天8名被告是否羈押結果，再一併向台北地方法院提起抗告。

等待裁定的8名被告，包括現任立法委員蘇震清、廖國棟、陳超明、前立委徐永明、蘇震清辦公室主任余學洋、廖國棟辦公室主任丁復華、前太流公司負責人李恆隆、是知管理顧問公司總經理郭克銘。

同案被檢方聲押的無黨籍立法委員趙正宇，昨天深夜被法官裁定新台幣100萬元交保，並限制出境、出海、住居；趙正宇辦公室主任林家騏則被裁定羈押禁見。

檢調調查，李恆隆涉嫌自民國102年前透過郭克銘等人，行賄蘇震清、廖國棟、陳超明、陳唐山、徐永明等人，透過公司法修法或舉辦公聽會等方式，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，企圖奪回SOGO經營權。

檢調查出，蘇震清疑收受賄款逾2000萬元，其餘前後任立委則收賄數百萬不等金額。李恆隆本人或透過郭克銘等人交付款項給涉案立委或辦公室主任。

檢調發現，趙正宇涉嫌透過郭克銘收受陳姓、鍾姓殯葬業者賄款後，施壓營建署，將2人旗下公司位於陽明山國家公園區內的土地自管制區劃出，並變更為殯葬用地。

台北地檢署上週五指揮調查局兵分65路搜索，約談63人，並在趙正宇住處扣得新台幣920萬元。檢察官複訊後，諭令前立委陳唐山50萬元交保，另有11名被告交保、1名被告請回。

檢方認定蘇震清、廖國棟、陳超明、趙正宇、徐永明、李恆隆、郭克銘、余學洋、丁復華、林家騏涉犯貪污治罪條例行、收賄罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串之虞，向北院聲請羈押禁見。

北院自2日下午起由2名法官就不同案情召開羈押庭。趙正宇涉案部分，法官昨晚裁定林家騏羈押禁見，押往台北看守所；趙正宇則被法官裁定100萬元交保，並限制出境、出海、住居。

其他立委涉嫌收賄部分，法官展開馬拉松式開庭，2日訊問李恆隆、郭克銘、陳超明、徐永明後，3日繼續審理余學洋、蘇震清、丁復華、廖國棟，並再度訊問李恆隆。

法官3日晚間9時許結束冗長的羈押庭，諭知將於今天下午2時30分裁定是否羈押，8名被告在北院候審室待3個晚上，也成為北院審理羈押庭首次有人在候審室連睡3晚。

趙正宇 蘇震清 廖國棟 陳超明 徐永明 收賄 賄款

延伸閱讀

趙正宇助理收押 羅智強：正主交保 關蒼蠅不關老虎？

趙正宇：辦立委要有把握 助理：錢都被我輸光了

李恆隆承認送錢 否認行賄

率「SOGO幫」立委圍事 李恆隆想鬧上國際…

相關新聞

綠營立委涉貪汙案 蘇揆：遺憾、欣慰行政團隊守住前線

北檢偵辦立委涉嫌收賄案，依貪污罪聲請羈押禁見將立委蘇震清、陳超明、廖國棟、趙正宇與時代力量黨主席徐永明等人，對此行政院長...

立委貪瀆「未審先押3天」？北院不敢違法：有顧人權

台北地院審理立委蘇震清、廖國棟涉貪聲請羈押禁見案，由於案情複雜、被告多，自檢察官聲押到裁定出爐前，立委在候審室度過三天三...

趙正宇交保2天了 北院：尚未收到抗告狀

無黨籍立委趙正宇被控收賄千萬元替殯葬業者喬土地變更，檢調到他家搜索時，趙還碎念「辦立委要有把握…」，後來發現殯葬業者提供...

廖國棟、陳超明涉賄 江啟臣：羈押就停權

立委集體收賄案引發社會震驚，其中國民黨立委廖國棟、陳超明也涉入。國民黨主席江啟臣上午表示，很遺憾黨籍同志捲入這樣的收賄案...

廖國棟疑涉收賄案 台東縣黨部：配合黨中央停權處置

檢調偵辦太流公司前董事長李恆隆行賄立委案，國民黨立院黨團前總召，立委廖國棟疑收賄遭檢方聲押，台北地院今下午裁定結果。國民...

趙正宇助理收押 羅智強：正主交保 關蒼蠅不關老虎？

跨黨派立委涉賄案，國民黨北市議員羅智強今天在臉書提到，立委趙正宇的助理被押，正主卻交保，法院裁定實在太扯，「關蒼蠅不關老...

【喬事有眉角1】「口碑」立委熱門 立院喬王其實是這3種助理

朝野多名立委涉嫌收賄介入SOGO股權之爭，甚至為殯葬業者喬事遭台北地檢署搜索、聲押，震撼政壇。此一事件，也讓立法院不分黨派立委、助理與政商間錯綜複雜關係搬上檯面。記者訪問一位曾在立院擔任助理多年、現在民間企業服務的人士，揭露民代們如何幫企業「解決問題」。他不諱言，其實這是立法院整體生態和政治文化問題，無關藍綠黨派。

趙正宇：辦立委要有把握 助理：錢都被我輸光了

無黨籍立委趙正宇被控收賄千萬元替殯葬業者喬土地變更，檢調人員到趙宅搜索時，趙曾低聲碎念「辦立委要有把握…」。據了解，檢調...

檢攻對價關係…徐永明激辯：200萬是政治獻金

時代力量前黨主席徐永明被控收受兩百萬元召開公司法修法公聽會被依貪汙罪嫌聲押，檢辯雙方針對政治獻金還是有對價關係的行收賄行...

李恆隆承認送錢 否認行賄

檢調單位偵辦跨黨派立委貪瀆案，查出太平洋流通前董事長李恆隆涉嫌透過是知管理顧問公司總經理郭克銘行賄多位立委；雖然案情大致...

又扯借貸…廖國棟 1場公聽會撈200萬

檢調偵辦立委集體收賄案，聲押立委廖國棟及廖的辦公室主任丁復華；兩人均否認收賄，丁在羈押庭上激動的強調不會逃亡，希望法官不...

率「SOGO幫」立委圍事 李恆隆想鬧上國際…

檢調偵辦太流公司前董事長李恆隆涉嫌行賄立委案，發現李恆隆引進新加坡商天義公司入主太流，藉台星友好關係舉辦公聽會，再利用「...

熱門新聞

羅霈穎遭發現陳屍屋內 遺體無外傷 今早檢方相驗

腦死21歲警明拔管、器捐 10家庭將受惠「完成他助人心願」

21歲警遭無照撞重傷命危 家屬忍痛考慮明天拔管、器捐

警消搜尋1個多小時 北市抽水站落水官員遺體尋獲

影／機車和公車碰撞 女騎士死亡前最後影像找到

台中大雨文心路廣告看板掉落 砸22輛機車幸無人傷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。