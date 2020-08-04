又扯借貸…廖國棟 1場公聽會撈200萬

檢調偵辦立委集體收賄案，聲押立委廖國棟及廖的辦公室主任丁復華；兩人均否認收賄，丁在羈押庭上激動的強調不會逃亡，希望法官不要羈押他。據調查，廖國棟三度透過「白手套」郭克銘收受太流公司前董座李恆隆八百萬元，還被拍到親自提著裝現金的紙袋收賄。

廖國棟辯稱，與李恆隆的金流是借貸關係，部分是出席費用，去年底參與公司法適用爭議鑑定公聽會是在行使立法委員職權，絕對沒有收賄。檢方提示廖與行賄人碰面的行收賄蒐證照片，廖仍不承認犯罪。廖的律師認為，廖的行為沒有構成犯罪，合憲而且合法。

丁復華在羈押庭中情緒激動，強調絕對不會逃亡；丁說，他有妻小，會和小孩住在一起，沒有逃亡之虞，希望法官不要羈押他。

檢調調查，廖國棟三度透過郭克銘收受李恆隆八百萬元賄款，各為三百萬元、三百萬元及二百萬元；廖於去年十二月十八日出席新加坡商天義公司委託東吳大學法學院召開的「公司法適用爭議鑑定公聽會，曾在會中發言。

廖在公聽會上說，辦公聽會只為求真，當初沒說清楚太流公司登記的真假，還說是修法的召委，對SOGO案有所了解，「假的不該存在、假的應該修正。」批經濟部只在文字上繞圈圈。公聽會結束後的同月底，廖被拍到在某大樓收下裝滿二百萬元現金的紙袋。

李恆隆為達成翻轉經營權的目的，尋求立委幫助，依個別立委對施壓修法出力程度，給予不同賄款金額，幫忙的立委以蘇震清收賄二千萬元最多，廖國棟收賄八百萬元次之。檢調上月卅一日查辦，廖國棟及助理丁復華的辦公室、住家相關處所都被搜索，廖與同案另三名立委、李恆隆、郭克銘都被聲押禁見。