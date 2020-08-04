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SOGO行賄案 聲押攻防5天破紀錄 今天裁定

聯合報 / 記者王聖藜林孟潔賴佩璇／台北報導
立委涉嫌集體收賄，是知管理顧問公司總經理的郭克銘是關鍵角色。 圖／聯合報系資料照片
立委涉嫌集體收賄，是知管理顧問公司總經理的郭克銘是關鍵角色。 圖／聯合報系資料照片

太平洋流通前董事長李恆隆，被控為了奪回ＳＯＧＯ經營權，透過是知管理顧問公司總經理郭克銘行賄多名立委；檢調單位監控多年後收網，聲押李恆隆及立委蘇震清廖國棟陳超明及時代力量前主席徐永明等八人，法院接連開庭兩天，預計今天下午決定是否強制處分。

據了解，被控收賄的立委與李恆隆都做無罪答辯，雙方對可疑金流皆稱「借貸款、政治獻金」，沒有第三種解釋；檢調懷疑相關被告若非到案前已沙盤推演，就是行收賄當時即完成串證。

檢方偵辦這宗立委集體貪瀆案，一口氣聲押四名立委及一名黨主席，破了司法史上紀錄。刑事訴訟法開放偵查中閱卷，被告到案到羈押裁定出爐時間拉長，國民黨副秘書長蔡正元、遠雄創辦人趙藤雄、永豐創辦人何壽川之前被聲押時拖了三天兩夜，此次從上周五搜索、周六聲押到今天裁定，歷經五天四夜也打破司法紀錄。

據指出，台北地檢署於二○一六年間接獲匿名檢舉，指控李恆隆為了奪回ＳＯＧＯ經營權涉嫌行賄立委護航。檢調蒐證發現，曾任蘇震清立委辦公室顧問的郭克銘涉嫌穿梭於ＳＯＧＯ經營權與陽明山土地兩案間，替李恆隆及殯葬業者行賄立委。

檢調調查，ＳＯＧＯ案「協力」立委以蘇震清、廖國棟為要角，蘇震清在六年間至少收受李恆隆二千萬元，廖國棟收賄八百萬元，蘇、廖收錢辦事與職務行為有關，包括發公函、籌辦公聽會、辦理協調會及在委員會登記發言質詢官員，是李恆隆最倚重的共犯。

據調查，郭克銘從事政治公關工作多年，深知立委行使職權「眉角」，專案小組截聽到行收賄兩端對話，郭在話筒中重點提示後會說「這樣就與立委職務有關嘛」，隨後期約如何辦事，立委回稱「是、會配合、就是這樣」。

根據蒐證，郭克銘洽談的對象不一，有時與蘇震清助理余學洋、有時與廖國棟助理丁復華，重要事項要再三確認即與蘇震清、廖國棟親自通話，相關犯罪譯文被檢調掌握在手，成為羈押庭中的重要呈堂證物。

據指出，蘇震清、廖國棟不會與郭克銘在電話提及收賄價碼，檢調蒐證調查行收賄嫌疑人金流與帳戶，查出蘇、廖在特定職務行使時有金錢進出，形成對價關係。徐永明與陳超明相較於蘇、廖只能稱得上「二軍」，兩人曾參與公司法是否溯及既往公聽會相關業務，僅一次獲取不正利益各約兩百萬元。

除了ＳＯＧＯ案，郭克銘還涉嫌替殯葬業者行賄立委趙正宇，賄款由趙的助理林家騏收受，台北地檢署聲押趙、林兩人，台北地院前晚裁定林家騏羈押、趙交保一百萬元，北檢將提抗告。

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