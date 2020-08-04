SOGO行賄案 聲押攻防5天破紀錄 今天裁定

太平洋流通前董事長李恆隆，被控為了奪回ＳＯＧＯ經營權，透過是知管理顧問公司總經理郭克銘行賄多名立委；檢調單位監控多年後收網，聲押李恆隆及立委蘇震清、廖國棟、陳超明及時代力量前主席徐永明等八人，法院接連開庭兩天，預計今天下午決定是否強制處分。

據了解，被控收賄的立委與李恆隆都做無罪答辯，雙方對可疑金流皆稱「借貸款、政治獻金」，沒有第三種解釋；檢調懷疑相關被告若非到案前已沙盤推演，就是行收賄當時即完成串證。

檢方偵辦這宗立委集體貪瀆案，一口氣聲押四名立委及一名黨主席，破了司法史上紀錄。刑事訴訟法開放偵查中閱卷，被告到案到羈押裁定出爐時間拉長，國民黨副秘書長蔡正元、遠雄創辦人趙藤雄、永豐創辦人何壽川之前被聲押時拖了三天兩夜，此次從上周五搜索、周六聲押到今天裁定，歷經五天四夜也打破司法紀錄。

據指出，台北地檢署於二○一六年間接獲匿名檢舉，指控李恆隆為了奪回ＳＯＧＯ經營權涉嫌行賄立委護航。檢調蒐證發現，曾任蘇震清立委辦公室顧問的郭克銘涉嫌穿梭於ＳＯＧＯ經營權與陽明山土地兩案間，替李恆隆及殯葬業者行賄立委。

檢調調查，ＳＯＧＯ案「協力」立委以蘇震清、廖國棟為要角，蘇震清在六年間至少收受李恆隆二千萬元，廖國棟收賄八百萬元，蘇、廖收錢辦事與職務行為有關，包括發公函、籌辦公聽會、辦理協調會及在委員會登記發言質詢官員，是李恆隆最倚重的共犯。

據調查，郭克銘從事政治公關工作多年，深知立委行使職權「眉角」，專案小組截聽到行收賄兩端對話，郭在話筒中重點提示後會說「這樣就與立委職務有關嘛」，隨後期約如何辦事，立委回稱「是、會配合、就是這樣」。

根據蒐證，郭克銘洽談的對象不一，有時與蘇震清助理余學洋、有時與廖國棟助理丁復華，重要事項要再三確認即與蘇震清、廖國棟親自通話，相關犯罪譯文被檢調掌握在手，成為羈押庭中的重要呈堂證物。

據指出，蘇震清、廖國棟不會與郭克銘在電話提及收賄價碼，檢調蒐證調查行收賄嫌疑人金流與帳戶，查出蘇、廖在特定職務行使時有金錢進出，形成對價關係。徐永明與陳超明相較於蘇、廖只能稱得上「二軍」，兩人曾參與公司法是否溯及既往公聽會相關業務，僅一次獲取不正利益各約兩百萬元。

除了ＳＯＧＯ案，郭克銘還涉嫌替殯葬業者行賄立委趙正宇，賄款由趙的助理林家騏收受，台北地檢署聲押趙、林兩人，台北地院前晚裁定林家騏羈押、趙交保一百萬元，北檢將提抗告。