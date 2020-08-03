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立委涉收賄案續開羈押庭 8被告候審室已待2晚
台北地檢署偵辦立委涉收賄案，聲押10人，北院昨天問完6人，僅就趙正宇等2人裁定，今天續審立委蘇震清、廖國棟等人，將一起裁定涉SOGO案8人是否羈押，結果最快下午出爐。
其中最受矚目為蘇震清，他遭檢調蒐證收賄新台幣2000萬元，是被告中收受金額最多者，但前太流公司負責人李恆隆被移送台北地檢署時，自稱是被害人、不需要行賄，與蘇震清認識很久，之間有借貸關係，蘇已還錢。
法官昨天訊問完涉及SOGO案的「白手套」郭克銘、立委陳超明、前立委徐永明等人，今天上午9時起預計依序訊問蘇震清辦公室主任余學洋、立委蘇震清、廖國棟辦公室主任丁復華、立委廖國棟，以及再一次訊問李恆隆。今天上午已訊問余學洋，中午輪到蘇震清。
8名被告在候審室度過第2晚，吃睡等狀況正常，經法官同意，有服用藥物的被告均正常服藥，法院有提供被告盥洗用具刷牙洗臉，8人也成為北院審理羈押庭首次有人在候審室連睡2晚。
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