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徐永明曾嗆藍營「不是要貪污犯關到死？」網友笑：迴力鏢打到自己

聯合新聞網 / 綜合報導
檢調偵辦SOGO經營權爭議和土地開發案，時代力量黨主席徐永明（中）遭聲請羈押禁見。 記者林伯東／攝影
檢調偵辦SOGO經營權爭議和土地開發案，時代力量黨主席徐永明（中）遭聲請羈押禁見。 記者林伯東／攝影

時代力量立委、時代力量黨主席徐永明和多名立委涉嫌收賄，遭檢調約談。徐永明常在臉書PO出自家政見和主張，去年曾談到主張提高貪污假釋門檻，還酸國民黨不挺韓國瑜，不少網友跑去回顧該則貼文，戲稱現在看來極為諷刺。

太流前董座李恆隆為了Sogo經營權，涉嫌透過白手套行賄多名立委，其中包含時代力量黨主席徐永明，北檢檢察官聲請羈押禁見，台北地院羈押庭昨天漏夜訊問徐。時代力量1日召開臨時會，決議停止黨主席徐永明及副秘書長林鈺傑的職務，並推選邱顯智為代理黨主席。

徐永明先前曾為了貪污犯刑期大酸國民黨。他去年12月在臉書貼文表示，前高雄市長韓國瑜被質疑喬案時曾嗆聲「貪污就關到死」，但立院表決提高貪污犯假釋門檻時，國民黨立委卻集體缺席，他批國民黨是說一套做一套「不是要貪污犯關到死嗎？」。

徐永明還在貼文指出，過去許多有權勢的貪污犯坐牢沒多久就申請到外役監或輕易假釋出獄，或者透過關說和施壓來影響假釋審核進度。他表示時力去年就提出「監獄行刑法修正案」，要求貪污犯繳回犯罪所得，而且要服滿一定刑期才能假釋，可惜最終此案遭到封殺。

時隔七個多月，徐永明如今涉入貪污案，不少網友湧入該則貼文嘲諷：「不是要貪污犯關到死嗎？」、「徐教授是不是要關到死了」、「初一十五不一樣，像極了愛情」、「錢呢？永明叔叔」、「無敵迴力鏢打到自己」、「謝謝時代力量黨主席以身作則」、「如今看來格外諷刺」。

時代力量 貪污 徐永明 假釋 收賄

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