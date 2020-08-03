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立院經濟、財政、交通委員會「最肥」

聯合報 / 記者鄭媁／台北報導
趙正宇律師帶著SOGO紙袋，內裝交保金準備交保。記者曾原信／攝影
趙正宇律師帶著SOGO紙袋，內裝交保金準備交保。記者曾原信／攝影

有心人士試圖透過管道行賄民代施壓部會或影響修法，時有所聞，不具名國會助理表示，萬年助理對許多法案瞭如指掌，是最容易影響的關鍵角色，立委只要擔任委員會召委掌握排案權，就能主導法案進程。

不具名國會助理表示，立法院經濟委員會能管到國營事業預算、交通委員會能為選區爭取地方建設工程、財政委員會則能與企業界打好關係，這三個委員會向來被視為「油水最多、最好撈」，有心人士只要鎖定該委員會的召委及立委「溝通」，法案即使進入朝野協商也能順利闖關。

過去牙醫師公會、中藥商公會都曾遭控為推動法案行賄，導致國會辦公室遭搜索，也有個別立委藉選民服務收受利益團體金錢被查辦。

不具名立委舉例，幾年前「國際機場免稅店招標案」，每年近百億元營業額，讓海內外業者爭搶招標；參與標案廠個個大有來頭，各自人脈幾乎都全數出動，對現任經營業者造成不小壓力。

不具名立委表示，為避免引起不必要的聯想與麻煩，以公會名義提供的政治獻金，身為民代都應盡量不碰；有時候協助其他立委連署法案，基於人情常不會看得太仔細，但這同樣也成為風險之一。

該名立委提到，現在資訊愈來愈公開，敢拿錢影響修法的人應是極少數，反而是業者各憑本事，「只是，為排案讓業者出席公聽會就給兩百萬元，真是前所未聞」，且若要依貪汙定罪，檢方必須證明其中對價關係，「法律戰還有得打」。

立法院 機場 政治獻金 貪汙

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