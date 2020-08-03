聽新聞
test
0:00 / 0:00

當年翻修公司法 高人預言「藍綠都參一腳」…

聯合報 / 記者丘采薇／台北報導
檢調偵辦立委貪汙案，前天移送涉案立委趙正宇北檢複訊。圖／聯合報系資料照片
檢調偵辦立委貪汙案，前天移送涉案立委趙正宇北檢複訊。圖／聯合報系資料照片

國會驚爆朝野立委集體收賄醜聞，現任立委蘇震清陳超明廖國棟趙正宇時代力量黨主席徐永明、前立委陳唐山都涉案。此案源於二○一七年開始，經濟部推動「公司法」大翻修。當時即有民進黨重量級人士透露，修法過程壓力極大，各方勢力都湧入，且預言「藍綠都有參一腳」，如今案件爆發，回頭再看，也讓不少黨內人士驚訝。

原本的行政院版第九條，僅將公司登記的偽造文書定義，明確化為觸犯「刑法偽造文書印文罪章」，法案進入立法院後被加入「SOGO條款」，國民黨立委廖國棟及時代力量都曾經主張必須「溯及既往」，不過根據立法院公報，廖國棟雖在委員會審查時撤案，在院會仍支持溯及既往。

是否溯及既往是「SOGO條款」當初角力重點，但立委是否贊成卻非表面上表態而已，民進黨內人士透露，有立委提案獲支持「溯及既往」卻又撤案，還有人等到投票表決的時候，卻又支持反方條文，立場搖擺，因此第一時間不太清楚到底是贊成或反對，也被懷疑是兩手策略。

也有黨內人士透露，由於太平洋流通公司前董事長李恆隆希望奪回SOGO經營權，因此支持「溯及既往」條文，但最後三讀條文沒有溯及既往，李恆隆卻對外表示，認為條文仍有解釋空間，似乎代表李恆隆對SOGO經營權仍不死心。

黨內人士也說，這次被交保的陳唐山，在修法前也曾帶著李恆隆向許多立委陳情，更曾找上時任行政院秘書長卓榮泰，不過當時卓榮泰僅禮貌性回應，因此讓陳唐山直接對外怒批卓，不過如今回頭看，卓榮泰算是頂住壓力。

時代力量 SOGO 陳唐山 廖國棟 卓榮泰 李恆隆 公司法 陳超明 趙正宇 蘇震清

延伸閱讀

「12檢察官」vs「4立委1主席」 國會貪瀆拚羈押　

太流前董座李恆隆辯2.5小時 法官：候審室再睡一晚

蘇震清幫李恆隆「光復」SOGO 大事小事都「收」

涉行賄立委李恆隆羈押庭召開 李方律師：支票借貸非現金賄賂

相關新聞

蘇嘉全辭府秘書長 蘇震清若羈押將停權

台北地檢署偵辦立委涉嫌收賄案，以貪汙罪向法院聲押禁見民進黨立委蘇震清等人。蘇震清的叔叔、總統府秘書長蘇嘉全昨天中午主動向...

新聞眼／蔡總統慰留 蘇嘉全堅持要走

總統府秘書長蘇嘉全最近因外甥、侄子涉案紛擾不斷，萌生請辭念頭。據了解，民進黨立委蘇震清涉收賄案爆發之後，蘇嘉全就已打定主...

助李恆隆光復SOGO 蘇震清大小事都收錢

檢調偵辦立委蘇震清向太平洋流通公司前董事長李恆隆索賄案，查出蘇震清為協助李恆隆奪回SOGO經營權，無論是出聲、出名義，協...

趙正宇百萬交保 助理羈押 北檢抗告

檢調偵辦立委涉嫌收賄案聲押十人，太流前董事長李恆隆雖不否認與立委有金錢往來，但堅稱是借貸，立委蘇震清等人也稱是政治獻金或...

立委涉貪案 徐永明漏夜訊問近4小時 蘇震清4人今開庭

太流前董座李恆隆為了Sogo經營權，涉嫌透過白手套行賄多名立委，台北地院昨天開羈押庭依序訊問涉案遭聲押的八名被告，但因案...

姪涉賄 蘇嘉全辭總統府秘書長

台北地檢署偵辦立委涉嫌收賄案，依貪汙罪向法院聲押禁見民進黨立委蘇震清等人。

激辯！北檢精銳盡出 律師黃金陣仗

跨黨派立委捲入公司法SOGO條款修法案，涉行賄的太流前董座李恆隆找來律師杜英達辯護，其餘立委、助理的律師團也不乏由法官、...

藍譏民進黨：貪腐列車已失控

總統府秘書長蘇嘉全昨天請辭獲准。國民黨表示，接連發生的弊案都是以蘇嘉全為核心，凸顯出民進黨內部鬥爭情況激烈，英系更是首當...

新聞眼／蘇家涉弊 重傷英系形象

民進黨立委蘇震清等涉嫌收賄介入ＳＯＧＯ經營權爭議，已然在民進黨內釀成風暴。與蘇震清有叔侄關係的總統府秘書長蘇嘉全昨請辭獲...

立院經濟、財政、交通委員會「最肥」

有心人士試圖透過管道行賄民代施壓部會或影響修法，時有所聞，不具名國會助理表示，萬年助理對許多法案瞭如指掌，是最容易影響的...

藍批蘇嘉全過去採購爭議多 女婿獲國營事業大單

國民黨日前指控總統府秘書長蘇嘉全與立委蘇震清找中間人帶國營事業訪印尼謀私利，昨天又遭爆料，指台電、中鋼及民進黨立院黨團選...

洪恆珠嘆外界對蘇家窮追猛打「政治太可怕」

民進黨立委蘇震清涉收賄，其叔叔蘇嘉全昨天請辭總統府秘書長獲准，震驚屏縣政壇。蘇震清母親憂心忡忡說，「盼調查能盡快有結果，...

熱門新聞

震撼！蘇嘉全請辭總統府秘書長 蔡總統准辭

趙正宇被爆涉賄 孫大千：羊毛出在羊身上

鉛中毒案／中醫診所竟用硃砂調劑 衛生局勒令停業1個月

21歲警遭無照少年撞飛命危 媽哭喊：他還那麼年輕

有人被押！立委趙正宇助理羈押禁見成「第一人」

影／新北警凌晨執勤遭無照少年撞飛 骨折命危搶救中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。