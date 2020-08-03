當年翻修公司法 高人預言「藍綠都參一腳」…

國會驚爆朝野立委集體收賄醜聞，現任立委蘇震清、陳超明、廖國棟、趙正宇及時代力量黨主席徐永明、前立委陳唐山都涉案。此案源於二○一七年開始，經濟部推動「公司法」大翻修。當時即有民進黨重量級人士透露，修法過程壓力極大，各方勢力都湧入，且預言「藍綠都有參一腳」，如今案件爆發，回頭再看，也讓不少黨內人士驚訝。

原本的行政院版第九條，僅將公司登記的偽造文書定義，明確化為觸犯「刑法偽造文書印文罪章」，法案進入立法院後被加入「SOGO條款」，國民黨立委廖國棟及時代力量都曾經主張必須「溯及既往」，不過根據立法院公報，廖國棟雖在委員會審查時撤案，在院會仍支持溯及既往。

是否溯及既往是「SOGO條款」當初角力重點，但立委是否贊成卻非表面上表態而已，民進黨內人士透露，有立委提案獲支持「溯及既往」卻又撤案，還有人等到投票表決的時候，卻又支持反方條文，立場搖擺，因此第一時間不太清楚到底是贊成或反對，也被懷疑是兩手策略。

也有黨內人士透露，由於太平洋流通公司前董事長李恆隆希望奪回SOGO經營權，因此支持「溯及既往」條文，但最後三讀條文沒有溯及既往，李恆隆卻對外表示，認為條文仍有解釋空間，似乎代表李恆隆對SOGO經營權仍不死心。

黨內人士也說，這次被交保的陳唐山，在修法前也曾帶著李恆隆向許多立委陳情，更曾找上時任行政院秘書長卓榮泰，不過當時卓榮泰僅禮貌性回應，因此讓陳唐山直接對外怒批卓，不過如今回頭看，卓榮泰算是頂住壓力。