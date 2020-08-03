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激辯！北檢精銳盡出 律師黃金陣仗
跨黨派立委捲入公司法SOGO條款修法案，涉行賄的太流前董座李恆隆找來律師杜英達辯護，其餘立委、助理的律師團也不乏由法官、檢察官轉任律師之人；面對辯護團隊的強大實力，北檢也排出十二名檢察官論告，檢辯在羈押庭上激戰。
李恆隆得知遭聲押後，緊急找來曾任檢察官的律師杜英達辯護。杜曾任經濟犯罪、肅貪專股檢察官，偵辦華僑銀行超貸等大案，轉任律師後仍負盛名，曾為前立委羅福助、調查局前局長葉盛茂辯護，蒞庭費用數十萬起跳。
被指控為行賄白手套的郭克銘，找來太和法律事務所律師陳彥任辯護。陳彥任去年曾擔任新加坡商天義公司代理人，參與太流股東權利轉讓案鑑定公聽會，對公司法第九條「SOGO條款」修法前因後果也有深度理解。
立委趙正宇辯護律師是曾任檢察官的范振中，蘇震清辦公室主任余學洋辯護人則是曾任法官的黃炫中，希望靠著曾任司法官的專業辯護，脫離涉貪風暴。
面對辯護律師的強大實力，台北地檢署也精銳盡出，一口氣派出十二名檢察官到庭公訴，包括黃偉、林達、范孟珊、黃嘉妮、王俊棠、陳映蓁、白勝文、朱家蓉、蕭永昌、羅韋淵、鍾維翰、張靜薰。
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