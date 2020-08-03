新聞眼／蔡總統慰留 蘇嘉全堅持要走

總統府秘書長蘇嘉全最近因外甥、侄子涉案紛擾不斷，萌生請辭念頭。據了解，民進黨立委蘇震清涉收賄案爆發之後，蘇嘉全就已打定主意請辭，昨天中午與蔡英文總統懇談後，蔡總統曾一度慰留，但蘇嘉全認為，他留下將成為標靶，被當作外界攻擊對象，再加上蘇震清案已經進入司法調查，為避免有人又把他與「介入司法」連結，他決定請辭，一方面也讓檢調放手偵辦。

日前蘇嘉全外甥、唐榮鐵工廠總經理張仲傑被指遭經濟部調查四起弊案，最近蘇震清又因涉入收賄案被聲押，蘇嘉全不斷因親屬躍上新聞版面，媒體不斷以「蘇嘉全外甥」、「蘇嘉全侄子」為報導重點，讓蘇嘉全個人感到相當困擾，尤其外甥及侄子都已經是成年人，也都是五十幾歲的人，蘇嘉全認為相關指控對他相當不公平。

知情人士透露，蘇嘉全是昨天中午過後主動找蔡總統請辭，蔡總統曾慰留，並反問「有需要這樣嗎？」司法正在偵辦蘇震清案，就讓司法偵辦；不過，蘇嘉全堅持要走，認為這對總統也好、對他也好。

昨天蘇嘉全與蔡總統懇談之前，辭職聲明就已經備妥，直到與蔡總統談完且確定請辭獲准，聲明也在第一時間發出。蘇嘉全認為黨內對他的攻擊一直以來都存在，而且一波又一波，他入府原本是要幫忙蔡總統處理事情，但這些抹黑已經影響到他，他對蔡總統覺得很抱歉，辭職是不要讓總統困擾，同時也讓司法放手去辦蘇震清的案子。

蘇嘉全堅決請辭的原因有二，首先是司法審判未來若是對蘇震清有利，恐衍生「政治干預司法」質疑；若判決不利，恐怕也會引發黨內派系惡鬥的議論。蘇嘉全認為，他請辭能讓司法獨立審判、避免訾議，對他個人或蔡總統都比較好。

另據悉，蘇嘉全對於近期他因外甥或侄子涉案被連結，非常介意，因此他昨天的聲明也特別提到，從政卅多年來，無論擔任哪一項職位，都謹守分際清廉坦蕩，他與太太從未因任何貪瀆案件受到偵辦或起訴，因為「清白」是他的第二生命，他誓死守護。