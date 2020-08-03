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藍批蘇嘉全過去採購爭議多 女婿獲國營事業大單

聯合報 / 記者劉宛琳黃有容／台北報導

國民黨日前指控總統府秘書長蘇嘉全與立委蘇震清找中間人帶國營事業訪印尼謀私利，昨天又遭爆料，指台電、中鋼及民進黨立院黨團選用的蠟燭禮盒，來自蘇嘉全女兒蘇㛄馠和女婿喬洛濱經營的公司。國民黨質疑，蘇嘉全是否涉及利用職權請國營事業買單，蔡英文應該調查並公開說明。

國民黨文傳會主委王育敏指出，媒體調查也發現，過去台電、中鋼也曾選用蘇嘉全女兒與女婿成立的「琺鈉生活股份有限公司」蠟燭禮盒作為員工贈禮。也有國民黨立委爆料，民進黨立院黨團過去也曾採購該公司的蠟燭作為給媒體記者的春節禮盒，裡面包含一個電子蠟燭、六個果凍蠟燭、一個香氛蠟燭及一盒火柴等。

國民黨表示，蘇嘉全過去採購案就屢見爭議，去年底才被爆花費五十四萬元公帑購買黑鮪魚作為端午節禮盒，該案採購清單還被列為「機密」。前立委陳宜民也指蘇嘉全去年以卅九萬六千元向翡翠灣生技公司採購三百盒海鮮禮盒，翡翠灣生技董事長就是前立委曹來旺，也是蘇嘉全的子弟兵，這種案子竟讓院內經費稽核委員會背書通過。

台電：選蘇婿產品是巧合

台電工會理事長丁作一昨表示，選擇蘇嘉全的女兒及女婿公司的香氛蠟燭產品作為禮品，純粹是巧合。

丁作一說，二○一七年底的台電聯合婚禮，在選擇婚禮禮品時，籌備人員在網路上搜尋到香氛蠟燭，他還親自到實體門市了解售價等，並談妥以一份八百多元採購；由於反應不錯，二○一八年工會成立六十周年，就將該公司的香氛蠟燭再次列入選項。

丁作一指出，二○一七年台電工會邀時任立法院長蘇嘉全擔任台電工會高等顧問，針對「電業法」協助台電與相關人士協調；他說，有蘇作為顧問，台電工會在調薪、人力方面的聲音確實比較容易傳達到高層、更加速溝通，但是「蘇院長不可能為了區區一千多萬元的禮品採購訂單施壓」。

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