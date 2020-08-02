蘇家貪瀆風暴衝擊選情？陳其邁：蘇嘉全不讓總統困擾

民進黨高雄市長補選候選人陳其邁今天到鼓山區鎮安宮參拜時，被問到立委蘇震清陷貪瀆風暴，其叔叔、總統府秘書長蘇嘉全請辭獲准的看法，陳其邁說，蘇嘉全為不讓總統困擾而請辭，讓檢調可以毋枉毋縱偵辦，對蘇請辭表示尊重。此事是否衝擊8月15日即將投票的補選選情，陳其邁不多談。

被問到昨天政見會上，國民黨候選人李眉蓁說要請民眾黨對手吳益政當她副市長一事，陳其邁說，他正全力衝刺，不會有人事或其他考量，全力以赴爭取選民支持跟認同。陳也說，選到一半請對手當副手，「這不是只有吃豆腐，是對吳議員非常不尊重，這種說法非常不好」。

國民黨今天有30多位立委來助攻，陳其邁的隊友軍團也很龐大，明天將啟動大陸軍計畫。陳其邁競選團隊總幹事趙天麟說，高雄9位民進黨立委、20多位民進黨議員，全黨動起來，明天起連9天上午站高雄市主要的百大路口，向市民誠懇請託，下午安排車隊掃街，要讓選情熱度、聲勢衝到最高點。