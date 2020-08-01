快訊

染疫比利時籍工程師足跡涉台中2酒吧 未戴口罩接觸40人

8月首日迎雙颱！第四號颱風哈格比生成 最接近台灣時間點曝光

北檢聲押4立委1黨主席 北院2日開庭

中央社 / 台北1日電
北檢偵辦立委涉嫌收賄案，聲請羈押禁見現任立委蘇震清、廖國棟、陳超明、趙正宇，前立委、時代力量黨主席（現遭停職）徐永明等10人，北院訂於明天開庭，時間未訂。圖為民進黨立委蘇震清今天上午7時遭調查局移送台北地檢署。記者林伯東／攝影
北檢偵辦立委涉嫌收賄案，聲請羈押禁見現任立委蘇震清、廖國棟、陳超明、趙正宇，前立委、時代力量黨主席（現遭停職）徐永明等10人，北院訂於明天開庭，時間未訂。圖為民進黨立委蘇震清今天上午7時遭調查局移送台北地檢署。記者林伯東／攝影

北檢偵辦立委涉嫌收賄案，聲請羈押禁見現任立委蘇震清廖國棟、陳超明、趙正宇，前立委、時代力量黨主席（現遭停職）徐永明等10人，北院訂於明天開庭，時間未訂。

檢調調查，前太流公司負責人李恆隆涉嫌透過是知管理顧問公司總經理郭克銘等人，行賄蘇震清、廖國棟、陳超明、前立委陳唐山、徐永明數十萬至上千萬不等金額，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，企圖奪回SOGO經營權；趙正宇則涉收賄，護航殯葬業者。

台北地檢署昨天指揮調查局兵分65路搜索，約談63人到案，並在趙正宇家中查扣新台幣920萬元現金。

檢察官今天複訊後，聲押禁見蘇震清、廖國棟、陳超明、趙正宇、徐永明、李恆隆、郭克銘、蘇震清辦公室主任余學洋、廖國棟辦公室主任丁復華、趙正宇辦公室主任林家騏共10人；前立委陳唐山50萬元交保，另11名被告交保，1人請回。

聲請羈押禁見理由指出，蘇震清等10人涉嫌違反貪污治罪條例的違背職務及不違背職務收受賄賂、交付賄賂等重罪罪嫌重大，且有事實足認有逃亡及勾串共犯、證人或湮滅證據之虞，因此向台北地方法院聲請羈押並禁止接見通信。

由於檢察官聲押後，法官、被告辯護人需要花時間閱卷，因此北院訂於明天開庭訊問。

趙正宇 蘇震清 廖國棟

延伸閱讀

立委涉收賄案 時代力量副秘書長10萬元交保

賄賂無黨籍立委趙正宇 殯葬業者貪汙罪嫌100萬交保

立委爆集體收賄怎麼看？柯文哲：講太多就像落井下石

否認行賄立委 李恆隆：我是被害人

相關新聞

北檢聲押4立委1黨主席 北院2日開庭

北檢偵辦立委涉嫌收賄案，聲請羈押禁見現任立委蘇震清、廖國棟、陳超明、趙正宇，前立委、時代力量黨主席（現遭停職）徐永明等1...

台北地檢聲請羈押涉收賄立委 國民黨：確定羈押就停權

朝野4位立委遭爆集體收賄，台北地檢署檢察官今天聲請全部羈押禁見，重創所屬各政黨形象。國民黨文傳會主委王育敏表示，若法院裁...

一場風災 扯出SOGO長達18年的經營權之爭

1987年，太平洋建設集團與日本崇光株式會社合作籌設太平洋崇光百貨（太百），年底在忠孝東路四段精華地帶開出第一家店，每到假日總是人潮眾多的SOGO百貨，每年創造出逾新台幣400億元的驚人營收，不只成為太設集團的金雞母，也引領國內百貨業風騷。

立委集體受賄案！北檢聲押禁見4現任立委、1黨主席

台北地檢署偵辦立委涉嫌收賄案，漏夜偵訊6名前後任立委等63人，檢方複訊後，依貪汙罪向法院聲請羈押禁見4名立委蘇震清、陳超...

立委涉收賄案 時代力量副秘書長10萬元交保

北檢偵辦立委涉嫌收賄案，漏夜偵訊6名前後任立委等63人，今天諭令時代力量副秘書長林鈺傑新台幣10萬元交保、徐永明助理李承...

立委集體收賄案／白手套200萬交保 律師喊冤說這句話

台北地檢署偵辦立法委員集體收賄案，查出統領百貨第二代翁華利，涉嫌擔任太流前董事長李恆隆的白手套；翁經檢察官七個多小時複訊...

前立委陳唐山被控涉貪 「最強里長」說等這一天很久了

「不是不報、也不是時候未到，而是我們都不知道」，人稱「地表最強里長」的台南市龍崎區前牛埔里長陳永和，得知外交部前部長陳...

涉SOGO案幫立委提案加但書 經濟部挨批：徐旭東開的？

太流前董事長李恆隆因與遠東集團總裁徐旭東為SOGO經營權之爭，被指行賄立委廖國棟等人，企圖靠修公司法奪回經營權。不過根據...

徐永明涉貪被調查 時力議員要黨中央「不能雙標」

時代力量黨主席徐永明涉SOGO經營權行賄，今天清晨約4點40分被移送台北地檢署複訊。時力黨籍台北市議員黃郁芬昨在臉書PO...

賄賂無黨籍立委趙正宇 殯葬業者貪汙罪嫌100萬交保

台北地檢署偵辦立委集體收賄案，查出案外案。殯葬業者寶塚公司負責人陳明瀚、展雲企業董事長鍾克信，欲將原屬陽明山國家公園範圍...

【即時短評】都涉嫌貪汙了 還可以雙重標準嗎？

立法院多名立委，包括民進黨立委蘇震清、國民黨立委陳超明、廖國棟，以及前立委徐永明、陳唐山，昨驚傳涉嫌收賄介入SOGO經營...

立委爆集體收賄怎麼看？柯文哲：講太多就像落井下石

立法院爆立委集體收賄，立委蘇震清等3現任立委，及前立委徐永明、陳唐山涉賄，涉嫌在公司法「SOGO條款」修法時施壓經濟部；...

熱門新聞

立委集體受賄案！北檢聲押禁見4現任立委、1黨主席

女子2.5萬伏特高壓觸電倒臥彰化火車站 全身90%燒燙傷

前立委陳唐山被控涉貪 「最強里長」說等這一天很久了

前立委陳唐山涉收賄護航SOGO條款 50萬交保

民進黨立委蘇震清涉收賄施壓SOGO條款 北檢訊問中

立委趙正宇住處搜獲920萬 北檢漏夜偵訊殯葬業者

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。