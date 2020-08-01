北檢聲押4立委1黨主席 北院2日開庭

北檢偵辦立委涉嫌收賄案，聲請羈押禁見現任立委蘇震清、廖國棟、陳超明、趙正宇，前立委、時代力量黨主席（現遭停職）徐永明等10人，北院訂於明天開庭，時間未訂。

檢調調查，前太流公司負責人李恆隆涉嫌透過是知管理顧問公司總經理郭克銘等人，行賄蘇震清、廖國棟、陳超明、前立委陳唐山、徐永明數十萬至上千萬不等金額，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，企圖奪回SOGO經營權；趙正宇則涉收賄，護航殯葬業者。

台北地檢署昨天指揮調查局兵分65路搜索，約談63人到案，並在趙正宇家中查扣新台幣920萬元現金。

檢察官今天複訊後，聲押禁見蘇震清、廖國棟、陳超明、趙正宇、徐永明、李恆隆、郭克銘、蘇震清辦公室主任余學洋、廖國棟辦公室主任丁復華、趙正宇辦公室主任林家騏共10人；前立委陳唐山50萬元交保，另11名被告交保，1人請回。

聲請羈押禁見理由指出，蘇震清等10人涉嫌違反貪污治罪條例的違背職務及不違背職務收受賄賂、交付賄賂等重罪罪嫌重大，且有事實足認有逃亡及勾串共犯、證人或湮滅證據之虞，因此向台北地方法院聲請羈押並禁止接見通信。

由於檢察官聲押後，法官、被告辯護人需要花時間閱卷，因此北院訂於明天開庭訊問。