否認行賄立委 李恆隆：我是被害人

前太流公司負責人李恆隆被控行賄前後任立委數十萬至上千萬元不等金額，企圖奪回SOGO經營權。李恆隆今天上午至北檢複訊，否認行賄立委，還表示自己是被害人，不需要行賄。

李恆隆昨天遭台北地檢署指揮調查局約談到案，今天上午由檢察官複訊；李恆隆面對媒體詢問總共出多少錢時表示：「我沒有出半毛錢」；媒體詢問立委蘇震清的新台幣2000萬元是否與他有關，李恆隆則說，那是借貸，蘇也還了。

媒體追問是否所有立委都向他借錢，李恆隆表示，沒有人跟他借錢，跟蘇震清有借貸關係，是因為認識很久了。

李恆隆還說：「我何止清白，我是被害人」，法院都已經認定目前太流公司的登記是假的，應該先辦假的，他是被害人，不需要行賄，否認行賄立委。

檢調調查，李恆隆涉嫌透過郭克銘等人，行賄立委陳超明、廖國棟、蘇震清、前立委陳唐山、徐永明數十萬至上千萬不等金額，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，企圖奪回SOGO經營權。

檢調另查出，陳姓、鍾姓業者為了將旗下公司座落在新北市金山區的一塊土地，自陽明山國家公園管制區劃出，並變更為殯葬用地，涉嫌透過郭男行賄立委趙正宇，希望透過趙正宇利用職務向內政部營建署施壓。

北檢昨天由7名主任檢察官、27名檢察官帶隊，指揮調查局各處站兵分65路搜索，並約談立委陳超明、趙正宇、廖國棟、蘇震清及前立委陳唐山、徐永明與助理等63人，查扣920萬元現金。