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陳唐山交保 徐永明、陳超明均說「沒收賄」

中央社 / 台北1日電
檢調偵辦SOGO經營權爭議和土地開發案，時代力量黨主席徐永明凌晨移送北檢複訊。記者林伯東／攝影
檢調偵辦SOGO經營權爭議和土地開發案，時代力量黨主席徐永明凌晨移送北檢複訊。記者林伯東／攝影

檢調偵辦立委涉收賄案，昨天約談6名前後任立委等63人，陸續移送北檢複訊。檢察官今天凌晨諭令陳唐山50萬元交保，立委陳超明、前立委徐永明被問到是否受賄，均回答「沒有」。

立委蘇震清在清晨7時許抵達北檢，面對媒體詢問是否收賄，僅提醒記者「小心」，未做回應。

檢調調查，前太流公司負責人李恆隆涉嫌透過郭克銘等人，行賄立委陳超明、廖國棟、蘇震清、前立委陳唐山、徐永明數十萬至上千萬不等金額，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，企圖奪回SOGO經營權。

檢調另查出，陳姓、鍾姓業者為了將旗下公司位於新北市金山區的一塊土地，自陽明山國家公園管制區劃出，並變更為殯葬用地，涉嫌透過郭男行賄立委趙正宇，希望透過趙正宇利用職務向內政部營建署施壓。

北檢昨天由7名主任檢察官、27名檢察官帶隊，指揮調查局各處站兵分65路搜索，並約談陳超明、趙正宇、廖國棟、蘇震清、陳唐山、徐永明及助理、業者等63人到案，並在趙正宇家中查扣920萬元現金。

調查局深夜陸續將涉案前後任立委及辦公室主任、助理、證人移送台北地檢署複訊。檢察官凌晨諭令陳唐山50萬元交保。85歲的陳唐山離開北檢時緩步離開，面對媒體詢問不發一語。

另外，涉及趙正宇案的陽明山國家公園管理處長劉培東則獲5萬元交保；李恆隆姐姐、也是他的帳房李秀峰，由檢察官諭令50萬元交保。

趙正宇、廖國棟被移送時，分別持衣物遮臉，未回答媒體詢問。陳超明、徐永明到達北檢時受訪均表示，自己沒有收賄。

趙正宇 陳唐山 檢察官

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