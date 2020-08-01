前立委陳唐山涉收賄護航SOGO條款 50萬交保

蘇震清、陳唐山等前、現任5名立委被控收賄為推動修正「SOGO條款」案；展雲企業為變更地目，透過政治公關郭克銘擔任白手套，行賄無黨籍立委趙正宇施壓營建署護航，台北地檢署複訊後，認定陳唐山涉犯貪汙罪，今深夜命以50萬元交保候傳。

此外，檢調查出時代力量前黨主席徐永明涉嫌收受太流前董座李恆隆透過白手套郭克銘提供200萬元賄款，徐因此參與去年12月18日的「公司法適用爭議鑑定公聽會」並透過人脈找許多法律教授出席，提供法律意見。

徐永明目前初訊中，將移送北檢複訊。至於陳唐山（85歲）今深夜辦保後，在法警攙扶下步出地檢署，面對媒體詢問不發一語。

檢調獲報，2018年間，殯葬業者寶塚生命紀念園負責人陳明瀚、展雲負責人鍾克信等2人，因位於陽明山國家公園的私有墓地，被主管機關營建署列入限建的「第三種一般管制區」。

檢調偵辦立委收受賄款通過SOGO條款一案，涉案的前立委陳唐山（中）子夜以50萬元交保。記者許正宏／攝影

兩人有意脫手及開發土地，便透過白手套「是知管理顧問公司」總經理郭克銘，聯繫立委趙正宇辦公室主任林家騏，藉此行賄趙正宇，請趙正宇幫忙施壓營建署幫忙變更地目，將相關墓地移出管制區範圍。

據調查，位於陽明山國家公園的富貴山墓園，地號88，換算坪數將近2萬坪的多筆土地，被營建署列入限建範圍的「第三種一般管制區」導致無法開發，2人為增加土地脫手價值，便輾轉找上趙正宇。

檢調昨天於趙的住家扣得920萬元，行賄的殯葬業者鍾克信、陳明瀚深夜移送北檢複訊，目前尚未有強制處分。