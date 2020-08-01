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涉收賄施壓營建署 立委趙正宇「外套蓋頭」送北檢
立委蘇震清等人被控收受太流前董事長李恆隆賄款，推動修正俗稱「SOGO條款」的公司法第9條，另殯葬業者為變更位於管制區的金山土地地目，透過白手套行賄立委趙正宇施壓營建署；趙正宇昨天晚間11點半被移送至台北地檢署複訊。
趙正宇步入北檢時，除戴口罩外，還學「騙扁少年」黃琪用外套蓋住頭部，讓媒體無法拍到他的臉部，連地檢署門口保全例行性量額溫，他都沒有掀開外套，僅讓外套露出一條縫隙，讓保全伸手量體溫，隨後調查官立即再拉下外套，保護趙不被曝光。
地主寶塚公司負責人陳明瀚、展雲企業董事長鍾克信為開發所需，欲變更金山地區屬陽明山國家公園列為第三種一般管制區的土地地目，透過是知管理顧問公司總經理郭克銘作為白手套行賄趙正宇施壓營建署。
專案小組蒐證後，由北檢7位主任檢察官、27位檢察官聯手偵辦，昨天出動台北處、新北處、桃園處、北機站、南機站、東機站，以及基隆市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣等4個調查站調查官與檢察事務官約230人，遍及全國各地大舉搜索立委研究室及相關涉案人住處及辦公處所共65處。
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