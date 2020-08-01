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觀察站／公司法「 SOGO條款」引爆經營權大戰

聯合報 / 記者徐偉真
纏訟10餘年的SOGO經營權之爭，再次浮上檯面。圖／聯合報系資料照
纏訟10餘年的SOGO經營權之爭，再次浮上檯面。圖／聯合報系資料照

一九八七年，太平洋建設公司與日本崇光株式會社籌設的太平洋崇光百貨，年底開第一家店，百貨公司每年營收超過新台幣四百億，成為公司的金雞母。

二○○一年納莉颱風造成台北市大淹水，SOGO暫停營業，影響到太設集團營收，因此當時的總裁章民強決定，從集團切割出資本額一千萬元的太平洋流通投資公司（簡稱「太流」），以太流控股SOGO百貨，太百與章家各持有太流四成、六成股權，章家再將股權信託登記給李恆隆。

二○○二年太流召開股東會和董事會決議增資，修訂章程資本額由一千萬元增加為四十億一千萬元，遠東集團董事長徐旭東砸重金投資四十億元順勢入主，也因此稀釋李恆隆持股，讓李從原先的六成降至百分之一以下，提告遠東入主SOGO的過程違法、詐欺、偽造文書等。

二○一○年，經濟部依法院判決撤銷太流公司六次變更登記，太流的資本額被打回原始資本額一千萬元，遠東集團對SOGO持股瞬間歸零，失去經營權，遠東集團提起行政訴訟。

最高行政法院判經濟部敗訴，恢復太流的增資登記，遠東又變成SOGO最大股東，握有實質經營權。

這場SOGO經營權大戰顯示公司法不完備之處，因此經濟部啟動修訂公司法第九條，明定公司設立或其他登記事項有違反刑法偽造文書印文罪章，經裁判確定，由中央主管機關撤銷或廢止其登記，利害關係人也可申請撤銷，俗稱「SOGO條款」。

SOGO 公司法 蘇震清 廖國棟

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